Bis 60% sparen: Ring, tado, Google, Sonos und Co. günstiger zu Silvester – bei tink!

Verfasst von Lukas Gehrer // 30. Dezember 2020 um 17:45 Uhr

Zum Jahresende dürfen wir euch sehr spannende Angebote von unserem Partner „tink“ vorstellen. Die meisten von euch werden tink als die Anlaufstelle für Smart-Home-Gadgets in Deutschland und Österreich kennen. Wir fassen deshalb die aktuellen Deals zu Silvester und sonstige Vergünstigungen über Neujahr zusammen. Wer in den kommenden Tagen noch ein Schnäppchen im Bereich Smart Home, Lautsprecher, Lichter, Sensoren und Co. machen will, hat jetzt die Chance.

Auf manche PHILIPS-hue-Sets gibt es sogar 66% Prozent Rabatt. Aber Achtung: Die meisten Angebote sind „nur“ um 25 bis 30% reduziert.

Ring Deals im Fokus

Im Fokus stehen aktuell die verbilligten Produkte von Ring. Folgende Schnäppchen stechen heraus:

Smart Home in Zeiten des Lockdowns

Eine spezielle Kampagne hat tink zudem seit dem 26. Dezember im Programm. Hier werden durch die Bank beliebte Smart-Home-Produkte reduziert, welche die Zeit zuhause angenehmer machen sollen. Dazu gehören Produkte von Google, BOSCH, Sonos, tado, PHILIPS hue, Netatmo, Eve, Withings, nuki und weitere.

Sonstige Highlights

Wir haben aus der aktuellen Deal-Auswahl noch weitere Schnäppchen herausgesucht:

Wieso auf tink einkaufen?

Das Smart-Home-Portal tink bietet in Deutschland und Österreich nicht nur sehr attraktive Preise bei vielen Marken für HomeKit, Alexa, Google Home und Co. Der Online Shop wurde 2016 in Berlin gegründet und ist einer der wenigen Nischenshops hierzulande, die es mit den ausländischen Amazons und Co. aufnehmen können.

Folgende Vorteile bekommt ihr mit tink:

Einfacher Versand nach Deutschland und Österreich

Gratis Versand und Rückversand

„Tink-Funktioniert-Garantie“: Experten helfen bei Problemen kostenfrei weiter

Experten kommen persönlich vorbei, wenn Probleme via Support nicht behoben werden

Wer tink noch nicht kennt, kann die Seite gerne einmal selber anschauen. Jetzt vor dem Jahreswechsel und auch im Januar 2021 erwarten uns interessante Angebote.

Vielen Dank an tink für die Unterstützung von Apfelpage. Ihr macht unsere App und Seite kostenfrei möglich. Schaut gerne einmal bei den erwähnten Angeboten vorbei:

