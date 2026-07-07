Beta bestätigt: Apple Intelligence in Apple Home funktioniert nur mit teurem iCloud-Abo

Apple hat weitere Details zu den neuen KI-Funktionen der Home-App in iOS 27 bekannt gegeben. Wer die erweiterten Apple-Intelligence-Features für HomeKit-Sicherheitskameras nutzen möchte, benötigt allerdings ein iCloud+-Abonnement mit mindestens 2 TB Speicherplatz. Das geht aus den Versionshinweisen zur dritten Beta von macOS 27 Golden Gate hervor.

Mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 erhält die Home-App mehrere neue Funktionen für kompatible HomeKit-Secure-Video-Kameras. Apple Intelligence kann aufgezeichnete Videos automatisch analysieren, eine Beschreibung der erkannten Inhalte erstellen und Nutzer mithilfe einer intelligenten Suche schneller zu bestimmten Ereignissen führen.

2-TB-Abo als Voraussetzung

Während Apple auf der WWDC zunächst lediglich von Vorteilen für iCloud+-Abonnenten sprach, steht inzwischen fest: Die neuen KI-Funktionen sind erst ab dem 2-TB-Tarif verfügbar. Nutzer der günstigeren 50-GB- oder 200-GB-Versionen erhalten keinen Zugriff auf die neuen Apple-Intelligence-Funktionen in der Home-App.

Der Grund dürfte im hohen Rechenaufwand liegen. Die Videoanalyse basiert auf Apples servergestützten KI-Modellen und verursacht deutlich höhere Betriebskosten als klassische HomeKit-Secure-Video-Funktionen. iCloud+ mit 2 TB kostet in Deutschland 9,99 Euro pro Monat. Wer Apple One bezieht, muss mindestens die 34,95 Euro für die Premium-Version zahlen, um den notwendigen Cloud-Speicher zu bekommen.