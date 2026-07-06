Auch iOS 26.6 und Co. in Beta 4 verfügbar

Neben iOS 27 Beta 3 hat Apple heute Abend auch iOS 26.6 Beta 4 für die Entwickler vorgelegt. Auch weitere neue Betas der kommenden Aktualisierungen für die aktuellen Systemversionen sind verfügbar. Diese Updates werden in wenigen Wochen für alle Nutzer veröffentlicht.



Apple hat heute Abend neben iOS 27 Beta 3 und Co. auch iOS 26.6 Beta 4 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Den Download könnt ihr wie üblich direkt am Gerät starten, sofern der Bezug der passenden Beta aktiviert ist.

iOS 26.6 wird keine größeren Neuerungen beinhalten und enthält weitere Verbesserungen der allgemeinen Performance, Sicherheit und Stabilität.

Auch weitere Betas für aktuelle Systemversionen

Neben iOS 26.6 und iPadOS 26.6 Beta 4 hat Apple auch macOS 26.6 Beta 4 zum Download für Entwickler bereitgestellt. Ebenfalls sind watchOS 26.6, tvOS 26,6 und visionOS 26.6 Beta 4 verfügbar.

Auch diese Aktualisierungen bringen nur allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen und kommen ohne bekannte Neuheiten. Die Updates werden in wenigen Wochen für alle Nutzer als finale Version erwartet.