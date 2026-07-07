Das sind die neuen Spiele bei Apple Arcade in diesem Monat

Apple Fitness fristet hierzulande ebenso ein Nischendasein wie Apple Arcade – dabei kann man Cupertino beim Gaming-Abo wahrlich kein mangelndes Engagement vorwerfen. Zwar bleibt die Zahl neuer Spiele pro Monat überschaubar, dafür füllt sich die Bibliothek kontinuierlich mit neuen Titeln. Werfen wir einen Blick darauf, worauf ihr euch im Juli freuen dürft.

Family Feud Pocket bereits seit Ende Juni verfügbar

Bereits seit dem 30. Juni gehört zudem Family Feud Pocket zum Angebot. Der mobile Ableger der in den USA äußerst populären Gameshow mit Moderator Steve Harvey bringt die bekannten Spielmechaniken aufs iPhone – inklusive täglicher Herausforderungen und exklusiver Fragen. Gespielt wird dabei nicht zwangsläufig allein: Sowohl lokal als auch online lässt sich der Titel im Mehrspielermodus bestreiten, sei es gegen Freunde und Familie oder gegen die Konkurrenz aus aller Welt.

Die vier neuen Spiele im Juli

Apple hält daran fest, seinem Spieleservice regelmäßig neue Inhalte zu verpassen. Auch im Juli sind es wieder vier neue Games, auf die sich Abonnenten freuen dürfen:

Dungeon Clawler+ : verbindet die strategische Tiefe eines eines Roguelike-Deckbuilders mit der Unvorhersehbarkeit eines Arcade-Greifautomaten

: verbindet die strategische Tiefe eines eines Roguelike-Deckbuilders mit der Unvorhersehbarkeit eines Arcade-Greifautomaten Creatures of the Deep+: en Angelabenteuer für Einzelspieler, das einen in eine Welt voller uralter Geheimnisse, legendärer Monster und mysteriöser Schätze entführt

en Angelabenteuer für Einzelspieler, das einen in eine Welt voller uralter Geheimnisse, legendärer Monster und mysteriöser Schätze entführt Pocket City2+: ist eine unterhaltsame Variante des Städtebau-Genres, bei der man eine weitläufige Metropole errichten und sich dann selbst hineinversetzen kann

ist eine unterhaltsame Variante des Städtebau-Genres, bei der man eine weitläufige Metropole errichten und sich dann selbst hineinversetzen kann Draw It+: fordert Künstler und Hobbyzeichner gleichermaßen heraus, indem Hinweise einer Vielzahl von Vorgaben skizziert und Punkte gesammelt werden müssen, bevor die Zeit abläuft.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen: Hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten.