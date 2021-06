Home Betriebssystem Beta 1 von macOS 12 Monterey ist für Entwickler verfügbar

Apple hat heute Abend auch macOS 12 Monterey in einer ersten Beta für Developer verteilt. Dieses neue Update wird in wenigen Monaten für alle Nutzer als kostenlose Aktualisierung verfügbar sein. Wie läuft macOS 12 Beta 1 bei euch= Wir sind gespannt.

Apple hat gerade eben eine erste Beta von macOS 12 Monterey für die Entwickler bereitgestellt. Alle registrierten Developer können die neue Version von macOS in ihrer ersten Beta ab sofort auf ihre Macs laden und installieren. In dieser Meldung lest ihr alles über die Neuerungen, die dieses Update mit sich bringen wird.

macOS 12 Beta 1 sollte nicht auf produktiv genutzten Macs eingesetzt werden

Noch mehr als bei iOS 15 Beta 1, ist bei macOS 12 der Hinweis angebracht, diese Beta 1 nicht auf einem Mac zu installieren, der produktiv im Alltag genutzt wird, da die ersten Betas eines neuen großen Updates noch zahlreiche teils gravierende Probleme aufweisen. Zudem ist darüber hinaus auch ein aktuelles TimeMachine-Backup eures Systems von Vorteil.

macOS 12 wird im Herbst für alle Nutzer eines kompatiblen Macs als kostenloses Update zur Verfügung gestellt werden, ebenso wie iOS 15. Dessen erste Beta ist ebenfalls bereits verfügbar. Wie läuft diese Beta 1 für euch? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

