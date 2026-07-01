Bericht über Apple Watch: Neues Design kommt 2027 mit neuem Armband-System

Nach mehreren Jahren mit nur kleineren Designanpassungen könnte der Apple Watch im kommenden Jahr ein umfassendes Redesign bevorstehen. Laut einem neuen Bericht aus China arbeitet Apple an einer überarbeiteten Gehäusekonstruktion, die unter anderem ein völlig neues System zur Befestigung der Armbänder erhalten soll.

Demnach will Apple das bisherige Schiebemechanismus-System ersetzen. Stattdessen soll ein neuer Verriegelungsmechanismus zum Einsatz kommen, der im Inneren der Uhr weniger Platz benötigt. Der dadurch gewonnene Raum könnte für einen größeren Akku oder zusätzliche Komponenten genutzt werden.

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wären bestehende Apple-Watch-Armbänder voraussichtlich nicht mehr mit den neuen Modellen kompatibel. Das wäre eine der größten Änderungen seit der Einführung der ersten Apple Watch im Jahr 2015.

Größtes Design-Update seit Jahren

Neben dem neuen Armband-System soll Apple auch das Gehäuse der Smartwatch überarbeiten. Konkrete Details zum neuen Design nennt der chinesische Leaker Instant Digital allerdings nicht. Die Änderungen werden als „größere Überarbeitung“ beschrieben und könnten sowohl die reguläre Apple Watch als auch das Ultra-Modell betreffen.

Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte über ein umfangreiches Redesign der Apple Watch. Zuletzt hieß es jedoch, dass die Modelle des Jahres 2026 äußerlich weitgehend unverändert bleiben und sich hauptsächlich auf schnellere Chips konzentrieren würden. Lediglich die Ultra 4 könnte ein neues Design erhalten.