Apple Einladungen steht in Version 1.9 bereit: das ist neu

Apple Einladungen gehört zu den Apps des Konzerns, die hierzulande ein eher ruhiges Dasein fristen – doch regelmäßige Updates bekommt sie trotzdem. Nun ist Version 1.9.0 im App Store erschienen, und bringt eine sinnvolle Erweiterung mit sich – wenn man Parties und Events gemeinsam organisieren will.

Das ist neu in Apple Einladungen 1.9.0

Die wichtigste Neuerung dürfte für alle relevant sein, die größere Veranstaltungen koordinieren: Mitgastgeber werden ab sofort unterstützt. Wer also eine Party oder ein Treffen plant, kann die Verwaltung künftig mit anderen Personen teilen – von der Einladung bis hin zur Pflege der Teilnehmerliste. Bisher war man da auf sich allein gestellt, was bei Events mit mehreren Organisatoren schnell umständlich wurde. Diese Lücke schließt Apple mit dem Update.

Ebenfalls dabei sind neue thematische Ereignishintergründe, die auf entspannte Alltagsmomente zugeschnitten sind. Ob Kaffee-Treffen, Bubble Tea-Runde oder gemeinsames Eisessen – die Auswahl wächst um Motive, die schon vor dem Versenden der Einladung die richtige Stimmung transportieren. Klingt nach einem Detail, macht aber optisch tatsächlich einen Unterschied. Neu hinzugekommen ist außerdem eine Datenschutzeinstellung für Gastgeber: Wer möchte, kann nun festlegen, ob die eingeladenen Personen für alle Teilnehmer sichtbar sind oder nur dem Gastgeber vorbehalten bleiben. Das gibt mehr Kontrolle – gerade bei gemischten Gruppen, die sich nicht alle untereinander kennen, eine sinnvolle Option. Anbei einla die vollständigen Release-Notes:

Mitgastgeber werden jetzt unterstützt, sodass du deine Party mit anderen einfach planen und verwalten kannst.

Neue Ereignishintergründe sorgen für die richtige Stimmung bei deinem nächsten Kaffee-Treffen, Bubble Tea-Runde, Eisessen und mehr.

Gastgeber können jetzt auswählen, ob eingeladene Personen tur alle Teilnehmer sichtbar sein werden sollen.

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Update ist kostenfrei erhältlich

Da es sich um eine App von Apple handelt, ist dies kostenfrei verfügbar und sollte im iOS App Store angezeigt werden. Wer sie noch nicht geladen hat und diese nun ausprobieren möchte, sollte zwei Dinge beachten. Einerseits wird iOS 18.3 vorausgesetzt, andererseits sind alle Funktionen nur mit einem aktiven Abo von iCloud+ verfügbar.

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