Bericht: iPhone 18 bekommt mehr Arbeitsspeicher

Das Basis-iPhone 17 ist in diesem Jahr so nahe an das Pro-Modell herangerückt wie nie zuvor. Durch das neue 120 Hz-ProMotion-Always-On-Display unterscheiden sich die beiden Versionen in immer weniger Punkten. Nächstes Jahr soll eine interne Verbesserung das iPhone 18 noch pro-ähnlicher machen – und einen Aufpreis zumindest teilweise rechtfertigen?

Angetrieben wird das iPhone 17 vom A19-Prozessor. Anders als der A19 Pro im iPhone 17 Pro greift die Basis dabei lediglich auf 8GB RAM Arbeitsspeicher zurück. Nächstes Jahr will Apple dem iPhone 18 die 12 GB verpassen, die heute dem Pro-Modell vorbehalten sind. Das berichten koreanische Medien.

iPhone 18 profitiert vom Trickle-Down-Effekt

Bei Autoherstellern und Smartphone-Bauern ist es nicht unüblich, dass gewisse Spezifikationen zuerst in High-End-Modellen debütieren und in den kommenden Jahren auch in niedrigeren Klassen eingesetzt werden. Apple selbst macht das mit dem ProMotion-Display und dem Action Button vor, das vermutete Upgrade von 8GB auf 12GB Arbeitsspeicher ist dabei eine Investition in die Zukunft.

Aktuell machen sich die 12 GB RAM im iPhone 17 Pro wohl noch nicht bemerkbar. Sollte Apple in naher Zukunft jedoch weitere KI-Funktionen vorstellen, profitieren alle Geräte mit mehr Arbeitsspeicher – für einen längeren Zeitraum.

Erst kürzlich berichteten wir über eine wahrscheinliche Preissteigerung im iPhone 18-Lineup, die sich dann wohl hauptsächlich im Basis-iPhone bemerkbar machen wird. Mit dem Upgrade des Arbeitsspeichers hätte Apple ein Argument, um einen höheren Preis zu rechtfertigen.