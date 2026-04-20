Bericht: iOS 27 macht Homescreen-Änderungen einfacher

iOS 27 wird in anderthalb Monaten auf der WWDC26 vorgestellt. Je näher die Präsentation kommt, desto mehr Informationen gibt es bezüglich neuer Funktionen. Jetzt bringt ein neuer Bericht eine kleine, aber praktische Änderung für den iPhone-Homescreen ins Spiel.

Mark Gurman von Bloomberg will erfahren haben, dass Apple unter iOS 27 einen neuen Schalter zur Anpassung des Home-Bildschirms integrieren wird.

Neuer Schalter macht Änderungen rückgängig

Stand jetzt sind Anpassungen am Homescreen nur durch ein erneutes Aufrufen der Einstellungen rückgängig zu machen. Unter iOS 27 soll sich das mit einer „Zurück“-Schaltfläche ändern. Das ist besonders dann praktisch, wenn man sich über eine Anpassung nicht ganz sicher ist und diese erstmal testen möchte.

Der Home-Bildschirm lässt seit geraumer Zeit Apps, Widgets und verschiedene Farben zu. Mit iOS 27 konzentriert sich Apple dem Vernehmen nach auf Bugfixes und Performance, wird aber wohl auch endlich die neue Siri vorstellen und kleinere Änderungen wie diese präsentieren. Die WWDC26 findet Anfang Juni statt.