Sonos-App mit neuem Update: Systemanforderungen werden nach oben gezogen

Sonos will noch in diesem Jahr eine komplett neue App für die Steuerung seines Systems auf den Markt bringen, bis dahin kümmert man sich um das Feintuning der aktuellen App. Dabei fallen zwei Dinge besonders ins Auge.

Mehr Kontrolle bei langen Audioinhalten

Mit Version 84 erweitert Sonos die Steuerungsmöglichkeiten innerhalb der App. Nutzer erhalten nun neue Vor- und Zurückspringen-Controls für längere Audioinhalte. Das ist besonders praktisch bei Podcasts oder längeren Musikstücken. Allerdings ist dies zum Start nur für die ausgewählten Dienste verfügbar

Spotify

Pocket Casts

SiriusXM

Interessant ist dabei, dass Apple Music komplett fehlt. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Unterstützung dafür noch in den folgenden Monaten nachgereicht wird. Außerdem werden diverse Fehlerbehebungen unter der Haube durchgeführt.

Für relevante Funktionen braucht es iOS 18 bzw. iPadOS 18

Sonos schraubt mit diesem Update für einige relevante Features die Systemanforderungen nach oben: Neue Funktionen sowie zukünftige Updates setzen zukünftig iOS 18 bzw. iPadOS 18 voraus, dazu soll auch die Musiksteuerung im Sperrbildschirm zählen. Wer noch iOS 17 nutzt, kann die App nur noch in eingeschränkter Weise nutzen. Besonders ärgerlich dabei: System – und Konfigurationsoptionen fallen auch darunter.

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