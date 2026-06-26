Bericht: Apple streicht High-End-M6 und setzt direkt auf M7

Apple könnte seine Strategie bei Apple Silicon grundlegend verändern. Laut einem neuen Bericht plant das Unternehmen, auf die bislang üblichen Pro- und Max-Varianten des kommenden M6-Chips zu verzichten. Stattdessen soll nach dem regulären M6 direkt die M7-Generation mit leistungsstärkeren Ausführungen folgen.

Seit der Einführung von Apple Silicon im Jahr 2020 brachte Apple jede M-Chip-Generation sowohl als Standardmodell als auch in leistungsstärkeren Pro-, Max- und teilweise Ultra-Versionen auf den Markt. Dieses Schema könnte mit der M6-Generation erstmals durchbrochen werden. Einem Bericht von Bloomberg zufolge befindet sich lediglich der Basis-M6 in Entwicklung, während M6 Pro und M6 Max offenbar gestrichen wurden.

Fokus auf KI soll Zeitplan beschleunigen

Hinter der ungewöhnlichen Entscheidung soll eine Neuausrichtung der Chip-Roadmap stehen. Apple möchte demnach die Entwicklung der M7-Familie beschleunigen, deren Architektur stärker auf Künstliche Intelligenz und anspruchsvolle KI-Workloads ausgelegt sein soll. Die eingesparte Entwicklungszeit durch den Verzicht auf M6 Pro und M6 Max könnte direkt in die nächste Chipgeneration fließen.

Aktuell wird erwartet, dass Apple den M6 Ende 2026 in ersten Macs einsetzt. Die leistungsstärkeren M7 Pro- und M7 Max-Chips sollen dann im Laufe des Jahres 2027 folgen, während ein möglicher M7 Ultra erst 2028 erscheinen könnte.

Sollte sich der Bericht bestätigen, wäre der M6 der erste Apple-Silicon-Chip, der ausschließlich als Basismodell erscheint.