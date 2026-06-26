Apple: Preiserhöhungen waren erst der Anfang

Apple hat gestern auf einen Schlag die Preise mehrerer Produkte angehoben. Der Schritt kam überraschend schnell, nachdem Noch-CEO Tim Cook vor wenigen Tagen vage Aussagen in diese Richtung tätigte. Nun gibt der iPhone-Konzern Hinweise auf weitere Preiserhöhungen.

Macs, iPads, Apple TV und HomePods sind gestern unerwartet stark im Preis gestiegen. Von einer derartigen Maßnahme verschont blieben das iPhone, die Apple Watch und die AirPods. Medienberichten nach will Apple aber noch weiter an der Preisschraube drehen.

Folgen höhere Preise für iPhones und Watches?

Das berichtet Bloomberg, Apple soll einen entsprechenden Hinweis mit mehreren Medienvertretern geteilt haben. Darin heißt es, man habe nun „einen Punkt erreicht, an dem wir beginnen müssen, Preise für einige Produkte zu erhöhen“. Dazu gehören auch die „heutigen Erhöhungen für iPad und Mac“.

Die Formulierung lässt darauf schließen, dass der Schritt nur der Anfang einer Serie an Preiserhöhungen gewesen ist. Dass die nächsten iPhones und Apple Watches im Herbst teurer als ihre Vorgänger werden, dürfte damit kaum noch zu bezweifeln sein. Sollte sich die Speicher-Krise verschlimmern, könnte es auch für die gestern teurer gewordenen Produkte ein zweite Welle geben.

Über die massiven Preiserhöhung haben Roman und Lukas im Apfelplausch #450 gesprochen.