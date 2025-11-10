Basis-MacBook Pro geht leer aus: Redesign nur mit M6 Pro und M6 Max?

Für den Herbst 2026, spätestens aber im Frühjahr 2027, erwarten wir ein neues MacBook Pro mit M6, OLED-Display und frischem Design. Einem Bericht nach dürften die leistungsstärkeren M6 Pro und M6 Max aber zuerst von dieser Umstellung profitieren. Diese Praxis scheint sich für Apple in der Vergangenheit bewährt zu haben.

Apples Pro-MacBooks kommen seit 2021 mit ihrem aktuellen Design aus, im kommenden Jahr erwarten wir eine aufgefrischte Optik. Mark Gurman will nun Details zum Veröffentlichungsplan Apples herausgefunden haben. Demnach soll der neue Look in den stärkeren M6 Pro und M6 Max-Modellen debütieren und später zur Basis mit M6 durchsickern.

Analogie Touch Bar?

Wörtlich heißt es in dem Bericht, dass Apple „ein überarbeitetes MacBook Pro M6 Pro und M6 Max mit OLED-Display, dünnerem Gehäuse und Touch-Unterstützung“ bringen will. „Die Markteinführung ist für Ende 2026 bis Anfang 2027 geplant“.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple seinem Basis MacBook Pro eine große Neuerung vorenthält. Bis 2019 etwa kam das günstigste MacBook Pro ohne Touch Bar aus, obwohl diese bereits 2016 eingeführt wurde.