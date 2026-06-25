Apples erstes iPad mini mit OLED-Display steht wohl kurz vor dem Start. Die Massenproduktion der Panels ist dem Vernehmen nach schon angelaufen. Sie werden von Samsung Display gefertigt.



Samsung Display hat laut einem Bericht der südkoreanischen Zeitung ETNews mit der Massenproduktion von OLED-Displays für mehrere kommende Apple-Produkte begonnen. Dazu sollen unter anderem das seit längerem erwartete iPad mini mit OLED-Bildschirm sowie ein MacBook Pro mit OLED-Display gehören.

Dem Bericht zufolge läuft die Fertigung der Displays für das erste OLED-iPad mini bereits seit diesem Monat. Die Produktion der OLED-Panels für das MacBook Pro soll im Juli anlaufen und mit der Inbetriebnahme einer neuen OLED-Fertigungsstraße der Generation 8.6 bei Samsung Display zusammenfallen.

OLED rollt Schritt für Schritt in weiteren Apple-Produkten aus

Apple setzt die OLED-Technologie schrittweise in weiteren Produktreihen ein. Nach iPhone, Apple Watch und iPad Pro soll künftig auch das iPad mini von den Vorteilen der Technik profitieren. OLED-Displays bieten unter anderem höhere Kontraste, tiefere Schwarztöne und eine bessere Energieeffizienz als die bislang verwendeten LCD-Panels. Branchenbeobachter rechnen mit einer Vorstellung des neuen iPad mini gegen Ende des Jahres 2026.

Auch das MacBook Pro soll im Zuge einer umfassenden Modellüberarbeitung erstmals auf OLED umsteigen und die bisher eingesetzten Mini-LED-Displays ablösen. Mehrere Berichte aus der Lieferkette deuten darauf hin, dass Samsung Displays neue Produktionslinie eine zentrale Rolle bei diesem Technologiewechsel spielt. Nach Einschätzung von Bloomberg-Reporter Mark Gurman und Analyst Ming-Chi Kuo soll das OLED-MacBook zudem das erste Mac-Modell mit Touchscreen werden. Die Markteinführung wird je nach Entwicklung der weltweiten Speicherchipversorgung für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet.

ETNews berichtet außerdem, dass Samsung Display und LG Display gemeinsam die OLED-Panels für die in der zweiten Jahreshälfte erscheinenden Apple-Produkte liefern. Demnach teilen sich beide Unternehmen die Produktion der Displays für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. LG Display soll exklusiv die Bildschirme für die Apple Watch Series 12 liefern. Samsung wiederum gilt dem Bericht zufolge als alleiniger Zulieferer für die Displays des faltbaren iPhones, des OLED-iPad mini und des OLED-MacBook Pro.

Der chinesische Displayhersteller BOE soll dagegen vorerst keine Displays für die iPhone-18-Serie liefern. Als Grund nennt der Bericht Qualitätsprobleme, die bereits die Auslieferung von Displays für das iPhone 17 Pro verzögert haben sollen.