Home Apple Watch Bereits bestellbar: Neues iPhone Zubehör aus Feingewebe

Apple hat wie erwartet Abstand von seinen Leder-Accessoires genommen. Statt aus dem tierischen Produkt werden in Zukunft Hüllen und Zubehör von Apple aus Feingewebe bestehen. Betroffen sind von der Änderung iPhone Hüllen, MagSafe-Zubehör sowie Armbänder für die Apple Watch. Alle Feingewebe-Accessoires werden in verschiedenen Farben angeboten.

Einen nicht kleinen Teil seiner Keynote hat Apple damit verbracht, auf die Umweltziele des Unternehmens einzugehen. Neben der Tatsache, dass die neuen Apple Watches Series 9 und Ultra 2 die ersten CO 2 -neutralen Produkte von Apple sind und zu einem großen Teil aus recyceltem Material bestehen, wendet sich Apple endgültig von Leder ab. Was zum einen Tierschützer freuen dürfte, hat auch einen anderen Umweltvorteil. Die Produktion von Leder kostet viel Wasser und setzt unverhältnismäßig viel CO 2 frei.

Kein Leder mehr, aber ähnlicher Look: Das neue iPhone Zubehör

Für das iPhone 15-Lineup gibt es nun erstmals Hüllen aus Feingewebe statt Leder. Sie werden in fünf Farben angeboten, so sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Die Hüllen für das iPhone 15 Pro gibt es in Mulberry, Immergrün, Taupe, Pazifikblau und Schwarz. Die gleiche Auswahl habt ihr bei Feingewebe-Hüllen für das iPhone 15 und 15 Plus. Preislich liegen die Cases bei 69,00 Euro, damit sind sie genau so teuer wie die Lederhüllen es bisher waren. Wie gewohnt gibt es weiterhin das transparente Clear Case sowie Silikonhüllen für die neuen iPhones.

Auch die beliebten MagSafe Wallets für das iPhone gibt es nun aus neuem Material. Die Farben sind identisch zu den Hüllen, auch der Preis ist mit 69,00 Euro gleich.

Neue Apple Watch Bänder und AirTag-Zubehör

Die neuen Apple Watches Series 9 und Ultra 2 sind die ersten CO 2 -neutral produzierten Produkte von Apple. Auch sie bekommen neues Zubehör aus Feingewebe. Zwei Armbänder, die vorher aus Leder bestanden, werden nun aus dem neuen Material gefertigt.

Zum einen gibt es ein Armband mit Magnetverschluss in Immergrün, Pazifikblau und Taupe. Mit einem Preis von 99,00 Euro sind sie nicht billig und komplettieren wohl den edlen Look der Edelstahl-Apple Watch. Aktuell sind diese Armbänder noch nicht bestellbar oder abzuholen.

Anders sieht es beim teuersten der Apple Watch-Armbänder aus. Das moderne Armband – verfügbar in Lavendelblau, Mulberry und Mandel – kostet 149,00 Euro und ist sofort verfügbar.

Auch die Schlüsselanhänger für AirTags, die bisher aus Leder bestanden haben, gibt es nun im neuen Material. Hier könnt ihr aus den Farben Mulberry, Taupe, Pazifikblau, Schwarz und Koralle wählen. Der Preis liegt bei 49,00 Euro.

