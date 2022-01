Home Apple Cydia-Betreiber von Jailbreak-App Store scheitert mit Klage gegen Apple

Der Schöpfer und Betreiber von Cydia ist mit einer Klage gegen Apple vorerst gescheitert, kann aber noch Rechtsmittel einlegen. Cydia war ein alternativer App Store für iPhones mit Jailbreak. Zahlreiche iOS-Funktionen wie das Kontrollzentrum gingen aus Jailbreüak-Basteleien hervor.

Jay Freeman ist vorerst gescheitert: Er hatte Ende 2008 den alternativen App Store Cydia ins Leben gerufen. Dabei handelte es sich um einen App Store, in den Entwickler Apps einstellen konnten, die sich allerdings nur auf iPhones mit einem aktiven Jailbreak installieren ließen. In den Anfangsjahren des iPhones waren Impulse aus der Jailbreak-Szene ein wichtiger Teil der Entwicklung von iOS, was man zur Einordnung des Rechtsstreits wissen sollte. Apple bediente sich mehrmals an Ideen von Jailbreak-App-Entwicklern, unter anderem das Kontrollzentrum ging aus einer solchen App hervor.

In manchen Fällen hatte Apple auch ganze Entwicklerteams vom Fleck weg eingestellt und aus kriminalisierten App Store-Piraten quasi über Nacht rechtschaffene Entwickler gemacht. Doch offiziell stand und steht Apple stets auf dem Standpunkt, dass es nur einen App Store geben könne, weil alles andere gegen die AGB verstoße und über dies die Sicherheit der Nutzer gefährde.

Cydia-Entwickler hat noch Möglichkeiten

Der Entwickler von Cydia warf Apple vor, auf diese Weise ein Monopol errichtet zu haben. Apple setzte dem entgegen, ein solches existiere nicht, da man mit Android einen mächtigen Plattformkonkurrenten habe. Die zuständige US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers folgte nun zunächst Apples Position und wies die Klage ab. Der Kläger kann allerdings bis zum 19. Januar eine geänderte Version der Beschwerde einreichen, Apple hat dann wiederum bis zum 02. Februar Zeit, darauf zu reagieren.

