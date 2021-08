Home Apple Belästigung am Arbeitsplatz: Apple soll Klima der Einschüchterung nicht bekämpfen

Apple hat ein strukturelles Problem mit Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz, das behaupten eine Reihe Mitarbeiter des Unternehmens, die hierzu eine Stoffsammlung erstellt haben und Beschäftigte aufrufen, sich zum Thema zu äußern. Apple selbst trage nicht zu einer Verbesserung des Klimas am Arbeitsplatz bei, so der Vorwurf der betreffenden Mitarbeiter.

Abermals wird Apple zum Gegenstand kritischer Debatten: Abermals werden die Umstände am Arbeitsplatz thematisiert. Bei Apple herrsche teils ein Klima der Diskriminierung am Arbeitsplatz, monieren Mitarbeiter des Unternehmens. Rassismus, Belästigung und Sexismus sowie minderheitenfeindliches Verhalten sei weit verbreitet im Unternehmen, so die Beschäftigten, die zum Thema eine Debatte unter dem Hashtag #AppleToo angestoßen haben. Ebenso komme es zu Missbrauch und Ungleichbehandlungen bei Apple, wir berichteten in diesem Zusammenhang bereits über Vorwürfe von Mitarbeitern, wonach Frauen weniger verdienten als Männer.

Mitarbeiter: Apple selbst ist nur Teil des Problems

Apple habe aktiv dazu beigetragen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die nicht geeignet sei, diese Defizite zu beheben, so die unter dem Hashtag #AppleToo versammelten Mitarbeiter, die zu ihrem Anliegen auch eine eigene Website eingerichtet haben. Die Gespräche mit Vorgesetzten und Personalräten sowie Abteilungsleitern seien erfolglos geblieben, Apple setze noch immer auf ein Klima der Geheimhaltung und Einschüchterung, heißt es.

Nach dem Vorwurf der Geschlechterungerechtigkeit beim Gehalt und den Vorwürfen gesundheitsgefährdenden Verhaltens bei der Rückkehr aus dem Home-Office, ist dies schon der dritte Vorwurf gegen Apple, bei dem ein Verhalten kritisiert wird, das die Belegschaft schädigt.

