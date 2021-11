Home Hardware Beats Solo Pro und Powerbeats: Apple mustert alte Kopfhörer aus

Apple räumt sein Beats-Lineup auf: Verschiedene Modelle sind aus dem Sortiment gestrichen worden, unmittelbar nach der Einführung der neuen Beats Fit Pro. Diese gibt es allerdings aktuell nur in den USA und ein Starttermin für Europa ist noch nicht bekannt.

Apple schafft ein wenig Ordnung in seinem Sortiment an Kopfhörern, konkret wird das Beats-Lineup etwas aufgeräumt, hier haben sich allerdings auch schon einige recht betagte Modelle angesammelt. So wurde unter anderem der Verkauf der Powerbeats eingestellt, wer die entsprechende Produktseite (Affiliate-Link) jetzt aufruft, erhält nur eine simple Fehlermeldung über ein nicht verfügbares Produkt.

Auch die Beats Solo Pro werden von Apple respektive Beats nicht länger verkauft, ebenfalls aus dem Angebot genommen wurden die Beats EP.

Alte Modelle verschwinden zum Start der neuen Beats Fit Pro

Zunächst hatten Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter das Verschwinden der alten Modelle registriert. Dass Apple ein wenig Modellpflege betreibt, ist grundsätzlich nicht überraschend.

Apple has removed the Beats EP, Beats Solo Pro and Powerbeats 3 headphones from the Apple Online Store. This happened a few hours after the presentation of the Beats Fit Pro wireless headphones. — Yaroslav Gavrilov  (@appletester_rus) November 1, 2021

Die Streichung der alten Beats-Modelle fällt auf den Start der neuen Beats Fit Pro, wir haben in dieser Meldung über deren Spezifikationen berichtet, im Grunde handelt es sich hierbei um eine Art AirPods Pro für Fitness-Fans. Allerdings sind die Beats Fit Pro anfänglich nur in den USA verfügbar, als nächstes startet der Verkauf dann in China.

Wann die neuen Kopfhörer nach Deutschland und in andere Märkte kommen, bleibt einstweilen abzuwarten, realistisch wäre ein Termin im kommenden Frühling.

