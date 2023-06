Home Apps Baustellendokumentation mit einer Baustellendokumentation-Software: Revolution in der Bauindustrie?

Die Baustellendokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Bauprojekts, da sie zur Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit beiträgt. In der Vergangenheit wurde die Dokumentation von Baumängeln während einer Begehung handschriftlich durchgeführt, doch heutzutage setzen immer mehr Bauleiter, Architekten und Bauingenieure auf Baustellendokumentation-Software, um ihre Arbeit effizienter und rechtssicherer zu gestalten. Eine solche Software, die eine intuitive und einfach zu bedienende Lösung für die digitale Dokumentation bietet, hat Ed Controls auf den Markt gebracht. In diesem Artikel gehen wir auf die Vorteile und Einsatzgebiete dieser Baudokumentations-Software ein und zeigen, wie sie den Arbeitsalltag von Fachleuten in der Bauindustrie erleichtern kann.

Grundlagen der Baustellendokumentation

Die Baustellendokumentation dient dazu, alle relevanten Informationen, Ereignisse und Entscheidungen während eines Bauprojekts zu erfassen und zu archivieren. Dies ist wichtig für die Nachvollziehbarkeit der erbrachten Tätigkeiten und die Rechtssicherheit aller Beteiligten. Ein digitales Bautagebuch ist ein zentrales Element der Baustellendokumentation und ermöglicht es, den Fortschritt der Arbeiten lückenlos zu dokumentieren.

Die Vorteile der Ed Controls Baustellen Software

Die Baustellendokumentations-Software von Ed Controls bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden der Baustellendokumentation:

Intuitive und einfache Nutzung

Die Software ist intuitiv und einfach zu bedienen, sodass sie auch von Nutzern ohne besondere IT-Kenntnisse schnell erlernt werden kann. Sie ist sowohl als Desktop-Softwarelösung für die Auswertung von Daten als auch als Baustellen App für die mobile Dokumentation verfügbar.

Rechtssichere Dokumentation

Dank der umfassenden Dokumentationsmöglichkeiten der Baustellendokumentations-Software kann eine rechtssichere Dokumentation gewährleistet werden. Die Software ermöglicht es, Protokolle und Berichte zu erstellen, wie zum Beispiel Bautagebücher, Baustellenberichte, Mängelrügen und Abnahmeprotokolle. So können Haftungsfragen geklärt und gestörte Bauabläufe nachvollzogen werden.

Schnelle und einfache Mängelerfassung: Optimierung des Mängelmanagements

Die Ed Controls Bautagebuch-App ermöglicht es, Mängel direkt vor Ort über ein Tablet oder Smartphone zu erfassen und Fotos mit einer GPS-Genauigkeit von 50 cm in den Plan einzufügen. Dadurch können Mängel sofort dokumentiert und an die zuständigen Personen weitergeleitet werden. Somit spart man Zeit und Kommunikationsaufwand.

Integration mit Mailing- und Kalendertools

Außerdem kann die Software mit verschiedenen Mailing- und Kalendertools verbunden werden, sodass alle Beteiligten stets über den Fortschritt der Arbeiten informiert sind.

Cloudbasierte Lösung

Dank der cloudbasierten Software sind alle Daten jederzeit abrufbar, auch wenn keine Internetverbindung besteht. Außerdem wird eine sichere Aufbewahrung der Daten gewährleistet, und es ist möglich, die Software auf mehreren Geräten zu installieren.

Effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit

Die Software von Ed Controls bietet integrierte Planansichten und Piktogramme auf Plänen, was die Visualisierung von Bauplänen und Bauteilen erleichtert. Durch die Zuteilung von Tickets an Verantwortliche können Aufgaben und Mängel effizient bearbeitet und gelöst werden. Damit hilft das digitale Bautagebuch das Mängelmanagement zu vereinfachen und schneller durchzuführen.

Statistiken und Berichte

Mit der Baustellen Software können zudem Statistiken zur Nutzung erstellt und Statusberichte schnell und einfach an Stakeholder verschickt werden. Außerdem ist bei der Baustellendokumentations-Software die Möglichkeit gegeben, PDF-Exporte und automatische Status-Updates per Mail zu verschicken.

Anbindung an andere Programme

Die Ed Controls Software kann dank API-Schnittstellen mit anderen Programmen wie Dropbox oder Sharepoint gekoppelt werden. So können Dokumente und Daten nahtlos zwischen den verschiedenen Systemen ausgetauscht werden.

Preisgestaltung und Kundensupport

Die Software bietet ein faires Preismodell, bei dem nur die Ticketersteller bezahlen. Zudem sind unbegrenztes Datenvolumen, eine Anwenderhotline 24/7 und eine technische Hotline 12 Stunden pro Tag inbegriffen. Außerdem ist einmal jährlich ist eine Schulung im Preis enthalten.

Anwendungsgebiete der Software

Die Baustellendokumentation-Software / Baustellen App von Ed Controls eignet sich daher für eine Vielzahl von Fachleuten in der Bauindustrie, darunter beispielsweise Architekten, Bauingenieure, Bauleiter, Handwerker und Gutachter. Über die Hausverwalter, Generalunternehmer, Planer, Gebäudebetreiber, Brandschutzbeauftragte, Geschäftsführer und Vorstände von Unternehmen bis hin zu Facility Manager, Bausachverständige, Verantwortliche für den Arbeitsschutz und Wartungspersonen für technische Anlagen, jeder dieser Berufe profitieren von der Baustellendokumentations-Software und ihrer Bau App. Denn die Software kann sowohl bei der Neuerstellung, Sanierung als auch bei der Instandhaltung von Gebäuden eingesetzt werden.

Nutzung der Baustellendokumentations-Software für Architekten

Mithilfe der Baustellendokumentations-Software von Ed Controls werden Architekten dabei unterstützt, ihre hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Durch die detaillierte Darstellung von Bauplänen, die Möglichkeit, alle Stockwerke einzusehen, hineinzuzoomen und DIN-Symbole hinzuzufügen, erhalten Architekten eine optimale Übersicht über ihre Projekte. Bei Modernisierungsaufträgen können Mängel mithilfe der Baustellen-App direkt vor Ort erfasst und genau lokalisiert werden. Somit ist eine transparente Kommunikation zwischen allen Beteiligten möglich, was wiederum eine effiziente Umsetzung der Architekten-Entwürfe mit sich bringt. Mit der Baustellen Software von Ed Controls können Architekten somit ihre Projekte zielgerichtet und genau planen, was die Qualität ihrer Arbeit ungemein erhöht.

Fazit

Die Baustellendokumentation-Software von Ed Controls bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden der Baustellendokumentation. Durch die intuitive und einfache Nutzung, die rechtssichere Dokumentation und die nahtlose Integration mit anderen Programmen und Tools ermöglicht sie eine effiziente und transparente Zusammenarbeit aller Beteiligten. So werden Zeit und Kosten eingespart und die Qualität der Projekte kann verbessert werden. Um die Software selbst auszuprobieren, bietet Ed Controls zudem eine kostenlose Demo an.

