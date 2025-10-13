Apple hat sich von seiner Video-App Clips verabschiedet. Die Anwendung, mit der sich einfache Filmchen mit einigen lustigen Effekten zusammenstellen lassen, ist nicht länger im App Store erhältlich. Installierte Versionen der App können noch weiter genutzt werden.

Apple hat sich von seiner App Clips verabschiedet. Die Anwendung war 2017 vorgestellt worden, mit Clips können Nutzer auf einfache und verspielte Weise kleine Videos erstellen und mit verschiedenen Effekten und Texteinblendungen anreichern. Seitdem hatte Apple die App in unregelmäßigen Intervallen aktualisiert und in Maßen weiterentwickelt.

Clips ohne echte Zielgruppe

Apple wollte mit Clips einerseits Nutzer dazu animieren, mehr eigene Inhalte in Form eines sozialen Mediums mit anderen Nutzern zu teilen, ein Ziel, das mit Clips gründlich verfehlt wurde. Zu übermächtig waren schon damals Konkurrenten wie Instagram und Snapchat und später vor allem TikTok.

Darüber hinaus war die gesamte Positionierung von Clips von Anfang an wenig plausibel: Die App zielte auf einen Ansatz der einfachen Videoerstellung und löste damit ein nicht existentes Problem: Denn mit iMovie bot Apple schon seit langem eine App für die Hobby-Videoproduktion, während Final Cut Pro die Wahl der professionellen Anwender sein sollte.

Clips kann auf Geräten, auf denen es installiert ist, weiterhin genutzt werden, auch wer die App zu einem früheren Zeitpunkt geladen hat, kann dies erneut tun, Updates gibt es aber keine mehr und es ist nicht klar, bis zu welcher iOS-Version die App noch nachgeladen werden kann. Details zur Einstellung von Clips liefert Apple in einem entsprechenden Supportdokument.