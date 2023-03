Home Deals Audible für vier Monate für je 2,95 Euro pro Monat mitnehmen

Es muss nicht immer Netflix und Co. ein. Podcasts oder Hörbücher können genauso gut unterhalten. Für Hörbücher gibt es von Audible gerade ein äußerst interessantes Angebot, welches wir euch nicht vorenthalten wollen.

Audible für nur 2,95 Euro pro Monat sichern

Wer Bock auf Audible hat, kann sich den Dienst für die kommenden vier Monate gerade für 2,95 Euro pro Monat sichern. Garniert wird das Ganze zudem mit einem zusätzlichen Gutschein in Höhe von 15 Euro. Dieses wird nach via E-Mail als Gutschein zugestellt. Obendrauf hat man während des Abo-Zeitraums dann noch Zugriff auf den Flatrate-Pool „Enthalten im Abo“, hier findet sich eine kleine Auswahl meist älterer Titel aus verschiedenen Rubriken. Die Zudem bietet Audible für Abonnenten auch diverse exklusive Originals-Podcasts an.

Anmerkung

Wir haben das noch nie erwähnt und es ist eigentlich selbstverständlich, wir wollen dennoch noch einmal darauf hinweisen. Wer das Abo kündigt, kann anschließend natürlich auf alle mit seinem Konto verknüpften Hörbücher weiterhin zugreifen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

