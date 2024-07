Home Betriebssystem Auch tvOS 17.6 kann in Beta 2 von Entwicklern geladen werden

Auch tvOS 17.6 Beta 2 wurde von Apple zum Download zur Verfügung gestellt. Dies könnte eine der letzten Aktualisierungen für tvOS 17 sein, bevor später im Jahr tvOS 18 erscheint. Die neue Beta folgt zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion.Bis jetzt ist nichts über mögliche Neuerungen im kommenden Update für das Apple TV bekannt.

Apple hat heute Abend auch tvOS 17.6 in einer neuen Beta für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. tvOS 17.6 Beta 2 kann ab sofort von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Dies ist direkt am Apple TV möglich, hierfür muss in den Einstellungen zuvor der Bezug von Beta-Versionen aktiviert sein und der Nutzer muss am Developer-Programm von Apple angemeldet sein.

Die neue Beta von tvOS 17.6 wird zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion verfügbar gemacht.

Noch keine Details über Neuerungen in tvOS 17.6

tvOS 17.6 wird in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet. Beta und auch das finale Update sind für alle Versionen des Apple TV ab dem Apple TV 4 und darüber verfügbar.

Bis jetzt sind noch keine Details über Neuerungen oder Änderungen bekannt, die Apple in tvOS 17.6 einfließen lassen wird, mit umfassenden Neuerungen ist nicht zu rechnen, diese bleiben Hauptversionen vorbehalten.

Fallen euch interessante Änderungen in der neuen Beta auf? Sagt uns gern bescheid.

