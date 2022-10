Home Featured Arrogant und kleinlich – ein offener Brief an Apple (Die Kolumne)

Arrogant und kleinlich – ein offener Brief an Apple (Die Kolumne)

Liebes Apple, Dear Mr. Cook,

ich bin ein Freund.

Leider reichen meine (zugegeben bescheidenen) intellektuellen Fähigkeiten nicht aus, um Ihre jüngsten Entscheidungen nachzuvollziehen. Aus diesem Grunde schreibe ich Ihnen diesen Brief und freue mich auf Ihre Antworten. Sollten Sie meine Vorschläge annehmen, so erwarte ich ein branchenübliches Honorar (bitte in Dollar, Ihre Umrechnungskurse erinnern zu sehr an Wechselstuben vor der Grenze). Danke.

USB-C

Ich begrüße ausdrücklich Ihre weise Entscheidung, sich dem bösen Regulierungswahn einer Mega-Bürokratie zähneknirschend zu beugen und im neuen iPad 10. Generation einen USB-C-Anschluss einzubauen. Trotzdem möchte ich nachfragen, welcher ihrer zukünftigen ehemaligen Mitarbeiter für die Entscheidung verantwortlich war, den Apple Pencil 1. Generation (ein Vorschlag, den ich Ihnen kostenlos geben würde: Nummerieren Sie auch diese durch: Pencil One – Pencil Two – Sie erkennen das System sicherlich, die „Nine“ können Sie auch gerne auslassen) als einzig mögliches Gerät verbinden zu können. Ich kenne Ihre Argumente, doch scheint es mir ein ganz klein wenig unpraktisch ein Zusatzgerät zu haben, das man weder laden noch koppeln (wesentlich schlimmer!) kann. Es erinnert mich an meine Winterreifen mit beiliegenden, falschen Schrauben.

Adapter

Liebe Freunde, ich weiß, dass es dafür eine Universallösung gibt, die Sie bei jeder EU- Entscheidung erneut aus dem goldenen Hut zaubern: Einen Adapter! Ich kann verstehen, dass die Gewinnmarge gerne bei 800 Prozent liegen soll (bin selbst Ihr Aktionär! Also Go!) und doch erscheint es mir auf der Kleinlichkeitsskala bei 11 und auf der Arroganzskala bei 12 dieses Teil nicht einem neuen iPad einfach beizulegen. Ich weiß, was Sie antworten werden: Müllvermeidung, was ich aber angesichts dieses winzigen Dingsbums nicht akzeptieren möchte. Hier bitte ich um Aufklärung. Danke.

Preise

Als ihr Aktionär begrüße ich ausdrücklich, dass Sie Wolf of Wall Street erneut geschaut haben, aber es gibt noch eine andere Seite: die des verstörten Konsumenten. Sie, lieber Tim, haben doch auf dem Oktoberfest in München eine Maß Bier gekauft. Wo haben Sie Ihre Dollar in Euro gewechselt? Kam Ihnen dabei etwas komisch vor?

579 Euro für das neue und 429 Euro für das alte iPad erscheint mir doch, sagen wir, sehr kapitalistisch. Meine Frage lautet: Womit rechtfertigen Sie den Preissprung? Als einzige Antwort würde ich gelten lassen, dass er am Gaspreis gekoppelt ist.

Airpods Pro 2. Generation

Danke für tolle Kopfhörer. Im Straßenverkauf kosten sie nur knapp 6 Euro pro Gramm, was mir angesichts des Zustands von Leichtigkeit beim Hören durchaus akzeptabel scheint. Und doch möchte eine Frage nicht aufhören durch meinen Kopf (wie oben gesagt, sonst nicht sehr beansprucht) zu geistern: Warum Lightning? War es Trotz? War es ein Versehen? Oder gar Machtzurschaustellung? Bitte helfen Sie mir zu verstehen!

Apple TV Schmalspur-Entität (SE)

Ich verstehe zwei Manifestationen eines Apple TV-Geräts (Danke für geile Rechenpower!). Ich glaube die Unterscheidung zu verstehen, einmal Business-Kunden, die kein Zauberdings wie Thread und kaum Speicher benötigen und echte Kostenrechner sind und einmal die Kiste für das Wohnzimmer. Aber 20 Euro Unterschied? Ich bin zu dumm, um hier eine logische Entscheidung erkennen zu können. Bitte klären Sie mich auf!

Zusammenfassung

Sie scheinen im Augenblick echte Chaostage im Apple Park zu erleben, deshalb möchte ich Ihnen die Antworten leicht machen und fasse hier meine Fragen kurz zusammen:

Apple Pencil One für das iPad mit USB-C und dann ohne Adapter im Karton. Ehrlich? 200 Euro mehr für das iPad? Warum? Lightning in den neuen AirPods Pro. Wieso? Beide neuen Apple-TV-Modelle mit 20 Euro Unterschied? Was soll das?

Vorschläge

Auch meine Vorschläge erhalten Sie als Syllabus:

Sofort den Adapter in die Kartons des neuen iPads (in einer Übergangszeit als Beilage für alle Käufer) iPad 10. Generation mit 100-Euro-Gutschein iPad 10. Generation mit 25 Prozent Rabatt für Bildungskunden ALLE Geräte mit USB-C Preis runter beim Billig-Apple-TV

In großer Verwirrung

Ihr Dr. Marco

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!