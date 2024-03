Home iCloud / Services „ARGYLLE“: Ab sofort auch Kauftitel für 19,99 Euro bei iTunes verfügbar

„ARGYLLE“: Ab sofort auch Kauftitel für 19,99 Euro bei iTunes verfügbar

Bei den Serien ist Apple TV+ breit und stark aufgestellt, bei den Filmen teilt man sich das Schicksal mit Netflix: Es wird viel Geld investiert, doch die echten Highlights halten sich in Grenzen. Mit „ARGYLLE“ startet man den nächsten Versuch und nach dem Start im Kino ist dieser nun als Kauftitel verfügbar.

„ARGYLLE“ als Kauftitel verfügbar

Mit dem Spionagefilm „ARGYLLE“ verfährt Apple TV+ identisch wie mit „Napoleon“ und Co: Nach dem Start im Kino erfährt der Film mit Henry Cavill in der Hauptrolle nun seine Zweitverwertung. Interessenten können den Film ab sofort zum Preis von 19,99 Euro bei iTunes käuflich erwerben. Beschrieben wird der Streifen wie folgt:

Die schüchterne Autorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard) hat gerade ihren nächsten „Argylle“-Thriller vorgelegt: Darin versucht der gleichnamige Agent, die Welt vor allerlei Bedrohungen zu retten. Conway ist ein Star am literarischen Himmel, ihre Bücher erfreuen sich riesiger Beliebtheit. Auch bei einem mysteriösen Zug-Mitreisenden namens Aidan (Sam Rockwell), der sich nach kurzer Zeit als realer Agent entpuppt. Er tischt Elly eine abenteuerliche Geschichte auf, wonach die von ihr in ihren Büchern erzählten Geschichten in der realen Agentenwelt stets eintreten würden. Und dass er ihre Hilfe bei der Bekämpfung der Geheimorganisation „Division“ bräuchte.

Universal Studios und Apple TV+ ließen sich diese Produktion rund 200 Millionen US-Dollar kosten, die Kritiken sind eher vernichtend.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann genau der Film auf Apple TV+ kostenfrei für Abonnenten auf Abruf bereitstehen wird, ist indes noch unklar. Erfahrungsgemäß dürfte dies noch rund sechs bis acht Wochen dauern.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!