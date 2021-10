Home Apps AppSalat AppSalat –Updates: Popcorn Movies und Vectornator

Bevor heute Abend viele App-Updates mit Features für macOS Monterey und iOS 15.1 erscheinen werden, wollen wir uns noch zwei kleinere Aktualisierungen anschauen. Und zwar soll es in diesem AppSalat um die Updates für Popcorn Movies und Vectornator gehen.

Popcorn Movies: Favorisierte Listen, besseres Browsen und weitere Neuerungen

In mehreren AppSalat-Ausgaben ging es bereits um Apps zur Verwaltung von Filmen und Serien. Auch wenn wir euch Popcorn Movies in diesen noch nicht vorstellten, darf man diese App dennoch nicht aus dem Blick verlieren. Sie zeichnet sich besonders durch die Anbindung an den Service Trakt aus und punktet mit einem für Apple-Geräte natives Design. Schauen wir uns nun an, was das neue Update mit der Versionsnummer 1.3.0 besser macht.

Eine der Kernfunktionen von Trakt ist das Erstellen von Listen und das Abgeben eines Likes für diese. Das Favorisieren wird von nun an auch von Popcorn Movies unterstützt. Das geht entweder durch Wischen oder über das Kontextmenü einer Liste. Außerdem gibt es nun eine eigene Sektion, in der beliebte öffentliche Listen zu finden sind.

Darüber hinaus wurde noch verbessert, wie man Inhalte in der App findet. Dazu gehört unter anderem die erweiterte Suche, die es dem Nutzer erlaubt, auch nach Sammlungen und ähnlichen Dingen zu suchen. Weiters wurde etwa auch ein eigener „Für Dich“-Bereich eingeführt, in dem die App Filme listet, die einem gefallen könnte.

Ansonsten baute der Entwickler zusätzliche Einstellungen samt der Möglichkeit, diese über iCloud zu synchronisieren, ein.

Vectornator: iCloud-Synchronisierung und überarbeitete Pinsel

Schnell einmal komplexe Vektor-Grafiken unterwegs erstellen? Für diese Aufgabe eignet sich die App Vectornator schon lange sehr gut. Seit nicht allzu langer Zeit gibt es das Tool auch im App Store für macOS. Nun kam Version 4.4 vor wenigen Tagen heraus.

Vectornator-Dokumente werden von jetzt an über iCloud mit allen Geräten synchronisiert. Das bedeutet also, dass der Nutzer beispielsweise am Mac da weitermachen kann, wo man zuvor am iPad aufhörte. Die Sicherung passiert dabei automatisch, sodass man einfach mit der Arbeit loslegen kann. Zu beachten ist nur, dass Dokumente, die mit Vectornator 4.4 erzeugt wurden, nicht mit älteren Versionen der App kompatibel sind.

Noch mehr tat sich allerdings bei den Pinselwerkzeugen. Bei Pinselstrichen handelt es sich mit dem neuesten Update um Vektorpfade, was bedeutet, dass diese viel leichter zu bearbeiten sind. Bestehende Pfade kann man nun außerdem in Pinselstriche umwandeln, wobei das Ganze auch umgekehrt geht. Damit geht auch einher, dass man für Pinselstriche ab sofort Ankerpunkte setzen kann. Dadurch lässt sich eine Linie einfacher bearbeiten und verschieben. Insgesamt heißt das, dass man viel freier bei der Bearbeitung seiner Grafiken ist.

