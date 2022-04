Home Apps AppSalat AppSalat: Updates für Agenda, Pestle und Structured im Überblick

AppSalat: Updates für Agenda, Pestle und Structured im Überblick

Der Haufen mit neuen App-Updates wuchs wieder ein wenig an. Deshalb schauen wir uns heute an, was für Agenda, Pestle und Structured neu ist.

Agenda 14 bringt „Autovervollständigungen“, verbesserte Tags, Back-Links und mehr

Als Notizen-App geht Agenda einen etwas anderen Weg, hier werden nämlich alle Notizen einem Datum zugeordnet. Das mag vielleicht nicht jeder mögen, doch diese neuartige Struktur kann in vielen Situationen sehr praktisch sein. Vor Kurzem kam mit Agenda 14 ein großes Update für die App heraus.

Eine Neuerung, welche die Aktualisierung mit sich bringt, sind die sogenannten „Autovervollständigungen“. Dieses Wort wurde absichtlich unter Gänsefüßchen gepackt, da das keine Vervollständigung für Wörter, sondern für Daten aller Art ist. Schreibt man zum Beispiel \date in eine Notiz, wird das aktuelle Datum eingefügt. Auch können damit Tags abgerufen werden, welche für diesen Release verbessert wurden. Diese lassen sich nun flexibler benennen und mit einer Farbe versehen. Ferner gibt es jetzt Back-Links, Anpassungen beim Umgang mit Anhängen und eine vereinfachte Navigation.

Pestle erhält neue Funktionen zum Teilen von Rezepten

Pestle ist eine App, welche vollumfänglich beim Kochen unterstützt. Vom Verwalten von Rezepten über das Erstellen von Einkaufslisten bis hin zum Assistieren beim Kochen hat Pestle alles drauf. Mit Version 1.0.10 ist es ab sofort um einiges leichter, Rezepte aus der App hinauszubekommen

So kann diese nun einfach ausdrucken, wenn man während der Zubereitung des Essens das iPhone oder das iPad nicht angreifen möchte. Wenn man dann doch lieber Papier sparen will, ist das Speichern eines PDFs jetzt auch problemlos möglich. Und für das Teilen mit Freunden wurde an der Zuverlässigkeit der Linkfreigabe geschraubt.

Structured kommt auf die Apple Watch

Structured ist eine To-Do-App, welche am iPhone und am iPad startete. Vor nicht allzu langer Zeit kam die App dann auf den Mac. Jetzt hält sie mit Version 2.2 auf der Apple Watch Einzug. Nun kann man Aufgaben in Structured also auch am Handgelenk begutachten und auch das Abhaken und das Verschieben ist direkt auf der Apple Watch möglich. Somit muss man jetzt nicht mehr zwingend zum iPhone, zum iPad oder zum Mac greifen, was in weniger Ablenkung resultieren kann.

