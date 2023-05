Home Apps AppSalat AppSalat: Transkribieren leicht gemacht dank Aiko und OpenAI

Heute stellen wir euch im AppSalat eine neue App von Sindre Sorhus vor. Der bekannte Entwickler bringt mit Aiko eine kostenlose App in den App Store, die euch dabei hilft, gesprochene Inhalte in Text umzuwandeln. Wir haben uns die App angesehen und berichten im Folgenden.

Aiko macht es sich zur Aufgabe, euch beim Transkribieren zu helfen. Dabei helfen soll die künstliche Intelligenz von OpenAI. Die Firma, die seit etwas über einem halben Jahr durch ChatGPT in aller Munde ist, hat mit der Whisper-API ein Tool entwickelt, dass aufgrund seines Open-Source-Ansatzes von anderen Entwicklern problemlos genutzt werden kann.

Sprache transkribieren dank künstlicher Intelligenz

Whisper ist dabei über 680.000 Stunden lang trainiert worden – und das in mehreren Sprachen. Aufgrund der schieren Maße an Daten liefert das Programm einwandfreie Ergebnisse, auch wenn ihr mit Akzent sprecht oder unangenehme Hintergrundgeräusche zu hören sind.

Die App Aiko funktioniert dabei so einfach wie nur möglich. In der App lassen sich Audio- oder Videodateien ablegen, die im Anschluss transkribiert werden sollen. Außerdem könnt ihr über die integrierten Mikrophone eures Geräts direkt Sprachnachrichten aufnehmen. Auch den Inhalt dieser schreibt Aiko im Handumdrehen nieder. Im Anschluss ist sogar eine Übersetzung ins Englische möglich, weitere Sprachen werden aktuell noch nicht unterstützt.

Auch eine direkte Bearbeitung des Textes ist in Aiko nicht möglich und vorerst auch nicht geplant. Mit einem kleinen Umweg über das Textprogramm eurer Wahl lassen sich aber unwahrscheinliche Fehler ausbessern oder Sätze umformulieren, indem ihr das Ergebnis aus Aiko heraus kopiert und in Word oder Pages einfügt. Auch das einfache Exportieren wird von Aiko unterstützt.

Transkribieren auf Mac, iPhone und iPad

Die App wiegt ganze 3 GB, was an einem großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz liegt: Ihr könnt Aiko komplett und im vollen Funktionsumfang offline nutzen. Dafür muss das High-Quality-Paket von Whisper komplett heruntergeladen werden, was die Größe der App erklärt. Die App ist für den Mac, das iPhone und das iPad verfügbar und kostenlos. Eine 5,0 Sterne Bewertung bei 36 Ratings ist ein gutes Zeichen. Falls ihr nach so einer App sucht, ist Aiko auf jeden Fall einen Versuch wert.

