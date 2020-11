Home Apps AppSalat: Mit diesen Apps strukturiert ihr euren Tag

Lebt man einfach so durch seinen Tag, kann es schon einmal passieren, dass man Verpflichtungen vergisst oder nicht mehr so ganz weiß, was man nochmals geplant hatte. Deshalb wollen wir euch in diesem AppSalat einige Apps zeigen, mit denen ihr mehr Ordnung in euren Tag bringen könnt. Welche davon nutzt ihr? Lass uns gerne in den Kommentaren später diskutieren.

Hour Blocks

„Time Blocking“ ist eine beliebte Variante, um einen Tagesplan mit allen Verpflichtungen und Aufgaben zu erstellen. Dabei belegt man bestimmte Zeitblöcke, die man für diese Dinge reservieren möchte. Bei diesem Prozess kann die App Hour Blocks unterstützen. Jede Stunde des Tages kann mit einer gewünschten Tätigkeit schnell und einfach geblockt werden. Außerdem verbindet sich die App mit dem Kalender und der Erinnerungen-App, sodass auch die Daten von diesen angezeigt werden. Zudem gibt es eine integrierte To-Do-Liste, deren Einträge auf Wunsch auch einem Block zuweisen kann. Und für den Homescreen bietet die Apps Widgets.

Hour Blocks bekommt man für 4,49 Euro im App Store.

Structured

Structured ist eine schön gestaltete Kombi aus einer Kalender- und To-Do-App, die komplett mit SwiftUI geschrieben wurde. To-Dos und Kalendertermine werden in einer Timeline mit einem kleinen Icon, das selbst gewählt werden kann, angezeigt. Je nach Dauer erstreckt sich dieses unterschiedlich weit über den Bildschirm, wodurch man ein Gefühl kommt, wie viel Zeit eine bestimmte Sache in Anspruch nehmen wird. Die Einträge können gleich wie bei Hour Blocks auch aus der Kalender- und der Erinnerungen-App kommen. Ein netter Touch ist die Anzeige der üblichen Aufwach- und Schlafenszeit, die man nach dem ersten Öffnen angibt, da man so weiß, in welchem zeitlichen Rahmen man seinen Tag planen kann.

Structured gibt es kostenlos im App Store.

Timery (Toggl)

Um einen Tag gut durchplanen zu können, kann interessant sein, wie lange wiederkehrende Aufgaben in der Vergangenheit dauerten. Diese Frage kann Time-Tracking beantworten, und eine App hierfür wäre Timery, das sich mit dem Dienst Toggl verbindet. Vom Starten einer Aufzeichnung bis hin zum Sortieren in Projekten bietet Timery alles, was man sich erwartet. Es gibt auch Widgets, die laufende Trackings direkt am Startbildschirm zeigen können.

Timery ist ein kostenloser Download im App Store. Das Premium-Abo für die meisten Features kostet rund neun Euro pro Jahr.

Things 3

Auch ein simpler Task-Manager kann bei der Strukturierung des Tages helfen. Eine beliebte App hierfür ist die deutsche App Things 3. Man sieht direkt auf einen Blick, was heute fällig ist und was in den nächsten Tagen ansteht. Und wenn eine Aufgabe einmal kein bestimmtes Fälligkeitsdatum hat, gibt es noch immer die „Irgendwann“-Sektion. Egal, ob es einfache Tasks oder komplexere Projekte sind, in Things 3 findet alles seinen Platz.

Things 3 gibt es für das iPhone (10 Euro), das iPad (20 Euro) und den Mac (50 Euro).

Fantastical

Ein Kalender darf natürlich auch nicht fehlen im Alltag, und eine Option ist Fantastical. Die App unterstützt nicht nur lokale oder iCloud-Kalender, sondern auch so ziemlich jeden anderen denkbaren Dienst. Auch Task-Managers können eingebunden werden. Ein großer Vorteil ist zudem, dass Videokonferenzen direkt über den dazugehörigen Kalendereintrag gestartet werden können.

Fantastical kann kostenlos am iPhone, am iPad und am Mac genutzt werden. Ein Abo für 44 Euro pro Jahr oder 5,49 Euro pro Monat aktiviert zusätzliche Funktionen.

