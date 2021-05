Home Apps AppSalat: Halide kommt aufs iPad, Bring! erhält neues Design und ein großes Update für Wakeout!

Verfasst von David Haydl // 20. Mai 2021 um 09:32 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Nicht einmal eine Woche verging seit dem letzten Update-AppSalat und schon gibt es wieder viele nennenswerte App-Aktualisierungen. Was bei Halide, Bring! und Wakeout! neu ist, lest ihr hier im AppSalat.

iPad-App von Halide ist da

Halide war bereits eine beliebte Kamera-App am iPhone, jetzt kommt sie auch auf das iPad. Dafür musste das Design der App von Grund auf für den größeren Formfaktor entworfen werden. Die Ergebnisse dieser Umbauten merkt man unter anderem bei der Positionierung der einzelnen Tools fürs Fotografieren. Diese befinden sich nun auf der rechten und linken Seite des Bildschirms. Es kann sogar die bevorzugte Hand eingestellt werden, sodass die wichtigsten Regler, wie etwa der Auslöser, auf diese Seite wandern.

Wegen der größeren Displayfläche wurde auch der „Pro View“ eingeführt, bei dem der Viewfinder einfach ein wenig schrumpft. Dadurch sollen Aufnahmen besser beurteilt werden können und mehr Platz für die einzelnen Werkzeuge sein. Im Vollbildmodus können diese durch ein einfaches Wischen eingeblendet werden. Und natürlich sind auch bereits bekannte Funktionen aus der iPhone-Version dabei, wie etwa das Aufnehmen der Bilder im RAW-Format.

Halide kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Für die Verwendung benötigt man ein Abo, welches 10,99 Euro pro Jahr kostet, oder man entscheidet sich für einen einmaligen Kauf für 39,99 Euro.

Bring! mit großem Redesign

Mit Bring! haben wir eine App, die euch beim Erstellen und Teilen von Einkaufslisten unterstützt. Mit Version 4.1 ziehen einige Designänderungen und neue Funktionen in die App ein.

Bring! erkennt nun, ob beim iPhone und iPad Light- oder Dark-Mode aktiviert ist und passt die Benutzeroberfläche dementsprechend an. Falls man mit der bisher da gewesenen Kachelansicht nicht zufrieden ist, bauten die Entwickler jetzt auch eine Option zum Anzeigen der Einkaufsliste als Liste ein. Damit alles ein wenig strukturierter ist, gibt es außerdem eine neue Möglichkeit zum Gruppieren nach Artikelkategorie. Zu guter letzt wurden der Artikelkatalog und die Suche überarbeitet.

Bring! ist eine kostenlose App für das iPhone und das iPad. Ein Abo für 13,99 Euro pro Jahr entfernt jegliche Werbung.

Wakeout! 5.0 mit vielen Neuerungen

Ihr wollt mehr Bewegung in euren Tag bringen? Dann solltet ihr unbedingt ein Auge auf Wakeout! werfen. Die App stellt viele verschiedene kleine Übungsvideos bereit, die sich perfekt in den Tagesablauf integrieren lassen. Nun ist Wakeout! 5.0 seit rund einer Woche mit verschiedensten Änderungen am Start.

Ein großer Teil des Updates beschäftigt sich damit, dass der Nutzer noch mehr dazu ermutigt wird, seine Workouts durchzuführen. Dafür implementierte der Entwickler den „Activity Plan“ zur Planung der Trainings und den „Active Timer“. Letzterer soll regelmäßig ans Trainieren erinnern, sodass man es nicht vergisst, selbst wenn man einmal nicht in die App schaut.

Einige neue Sektionen bereichern die App nun mit komplett neuen Video-Kategorien. Der „Relief“-Bereich ist dafür da, um bei Rücken-, Schulter- und Nacken-Problemen zu helfen. Weiters beinhaltet dieser Bereich Übungen für die Augen und die Gesichtsmuskeln. Dann wurde noch eine eigene Kids-Abteilung eingeführt.

Noch dazu kann Wakeout! jetzt besser zugeschnittene Workouts liefern. Zum einen können nun Körperteile, die besonders trainiert werden sollen, angegeben werden. Zum anderen können einzelne Aktivitäten ab sofort übersprungen werden, wenn man damit nicht zufrieden ist.

Wakeout! ist kostenlos im App Store erhältlich.

