AppSalat: FloatingPlayer vorgestellt

Ihr wollt nicht immer ins Kontrollzentrum von iOS und iPadOS wechseln, um die Musikwiedergabe zu steuern? Dann wäre die App FloatingPlayer was für euch. Was diese kann, zeigen wir in diesem AppSalat.

Die Funktionalität von FloatingPlayer ist simpel. Wie der Name schon vermuten lässt, erzeugt die App ein Bild-in-Bild-Fenster, welches die aktuell abgespielte Musik zeigt. Das geht nicht nur mit der integrierten Musik-App in Verbindung mit Apple Music, sondern auch mit Spotify. Über dieses Fenster habt ihr dann die Möglichkeit, den Playback zu pausieren und je nach Einstellung vor- und zurückzuspulen oder einen Titel vor- und zurückzuspringen.

Schauen wir uns das Ganze näher an.

FloatingPlayer: Einrichtung

Um FloatingPlayer nutzen zu können, sind einige Einrichtungsschritte notwendig. Zuerst müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Spotify oder Apple Music mit der App verwenden wollt. Danach muss man dieser mit dem jeweiligen Service den Zugriff gewähren. Zu guter Letzt hat man nun noch einige Optionen, um das Erscheinungsbild des Players zu konfigurieren.

In der gleichen Ansicht findet man den Button mit der Aufschrift „Start/Stop PIP“. Dieser ist jedes Mal zu drücken, wenn man die App verwenden möchte.

FloatingPlayer: So funktioniert’s

Jetzt erscheint der FloatingPlayer wie eingangs erwähnt als Bild-in-Bild-Fenster, so wie man das auch von der TV-App kennt, mit dem eingestellten Aussehen. Die Buttons zur Kontrolle erscheinen durch ein einfaches Tippen und über den Button zur Erweiterung des Fensters gelangt man wieder in die App-Einstellungen. Auf Wunsch kann man das Fenster auch zur Seite wischen, sodass es keinen Platz am Bildschirm wegnimmt, wenn es nicht gebraucht wird.

Der FloatingPlayer ist für 0,99 Euro im App Store erhältlich.

