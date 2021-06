Home Apple AppSalat: Drei Apps zur Steigerung der eigenen Produktivität

AppSalat: Drei Apps zur Steigerung der eigenen Produktivität

Verfasst von David Haydl // 22. Juni 2021 um 15:54 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Wir alle verwenden unsere Apple-Geräte unter anderem dafür, um Arbeit zu erledigen. Apple bietet von Haus aus einige Tools, um am Ball zu bleiben, doch auch der App Store hat dafür einiges zu bieten. Drei Apps davon betrachten wir im heutigen AppSalat.

Timery

Eine bekannte Methode, um seine Zeit einzuteilen, ist das sogenannte „Time Blocking“. Dabei werden Zeitabschnitte im Kalender belegt, während denen man einer gewissen Tätigkeit nachgeht. Gerade bei wiederkehrenden Aufgaben ist es dabei praktisch zu wissen, wie viel Zeit man dafür in der Vergangenheit benötigte. Hier schafft „Time Tracking“ Abhilfe, oder konkreter: Die App Timery.

Timery greift auf den Webservice von Toggl zu, ein Dienst zur Aufzeichnung der Arbeitszeit. Ihr könnt damit festhalten, wie viel Zeit ihr mit welcher Tätigkeit für ein bestimmtes Projekt verbringt. Auf Wunsch lassen sich auch Klienten anlegen, denen man die verbrauchte Zeit zuordnen kann. Das ist besonders für Freelancer von Vorteil.

Timery implementiert im Großen und Ganzen alle Features, die auch Toggl zu bieten hat. Allerdings finden wir persönlich, dass die nativen Apps für eure Apple-Geräte besser gestaltet sind. Die neue Mac-App von Timery kommt beispielsweise mit um Welten mehr Funktionen als das Angebot von Toggl selbst. Weiters ist es sehr praktisch, dass Timer für die Wiederverwendung gespeichert werden können. Auch das kann Toggl nicht.

Timery findet ihr kostenlos im App Store für das iPhone, das iPad und den Mac. Eine Premium-Version kostet 0,99 Euro pro Monat oder 10,49 Euro pro Jahr. Letzteres Abo kommt mit einer zweiwöchigen Testphase.

Forest

Es ist nichts Neues, dass viele während der Arbeit von ihrem Smartphone abgelenkt werden. Alleine Push-Benachrichtigungen können einen sehr leicht aus dem Flow reißen. Allen, denen diese Problematik bekannt vorkommt, können wir die App Forest ans Herz legen.

Zu Beginn habt ihr nur eine leere Wiese in Forest. Wenn ihr den Timer startet, wächst hier nach und nach ein kleiner Wald heran. Und hier kommt auch schon der Twist: Verlasst ihr die App, um euch in einer anderen zu vergnügen, verdirbt der Wald und ihr müsst von vorne beginnen. Der Anreiz ist hier, dass man versucht, dass der Baum so groß wie möglich wird. Man kann sich auch mit Familienmitgliedern und Freunden matchen. Außerdem werden über die Organisation „Trees for the Future“ Bäume gepflanzt, wenn man der Versuchung Smartphone widerstehen kann.

Forest ist für das iPhone, das iPad und die Apple Watch um 2,29 Euro im App Store erhältlich.

Dark Noise

Eine gute Geräuschkulisse kann auch zu einer erhöhten Produktivität beitragen. Oft sind Musik oder Podcasts aber unpassend und lenken den einen oder die andere eher von der Arbeit ab. Wenn das der Fall ist, sollte man sich auf jeden Fall einmal Dark Noise anschauen (unser Review).

Dark Noise ist eine App mit „White Noises“. Sie spielt also nicht Musik, sondern einfache Klänge. Von Wasserfällen bis hin zu Föhngeräuschen ist hier alles mit dabei. Zudem unterstützt die App AirPlay 2 fürs Streamen über einen HomePod mini oder einen anderen kompatiblen Lautsprecher. Ein integrierter Timer stoppt die Wiedergabe außerdem nach einer bestimmten Zeit, wenn man das gerne hätte. Und wenn der passende Sound nicht vorhanden ist, kann man sich seinen eigenen Mix zusammenbauen.

Dark Noise gibt es für alle drei großen Apple-Plattformen – iOS, iPadOS und macOS. Der Entwickler verlangt dafür einmalig 10,99 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!