Prime Day 2021: Die besten Deals für Fernseher und Soundbars

Wir gehen am Prime Day 2021 so langsam in die Schlussoffensive und wollen uns jetzt dem Thema Heimkino widmen. Das neue Apple TV 4K HDR steht seit ein paar Wochen im heimischen Wohnzimmer, nun sorgen wir für das optimale Bild und den optimalen Sound.

Prime Day 2021 – Die Angebote für Fernseher und Soundbars

Im Jahr 2021 konzentrieren wir uns vorrangig auf Modelle mit OLED-Bildschirm. Hier sind satte Kontraste, perfekte Schwarzwerte und knackige Farben garantiert. Die Modelle von Philips punkten zudem mit aktuellem Ambilight, das gibt dem Wohnzimmer eine besondere atmosphärische Note:

TVs

Soundbars

