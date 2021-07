Home Apps AppSalat AppSalat: CovPass bekommt Familienzertifikate, „Grüner Pass“-App für Österreich ab sofort verfügbar

AppSalat: CovPass bekommt Familienzertifikate, „Grüner Pass“-App für Österreich ab sofort verfügbar

Verfasst von David Haydl // 8. Juli 2021 um 16:13 Uhr // AppSalat // // Keine Kommentare

Auch wenn sich die Pandemie derzeit bessert, wird es noch länger notwendig sein, dass man seinen Gesundheitsstatus nachweisen muss. Nachdem die CovPass-App seit Kurzem verfügbar ist, soll sie bald die Möglichkeit zum Hinterlegen von Zertifikaten für Familienmitglieder bekommen. Außerdem ist die „Grüner Pass“-App jetzt in Österreich verfügbar. Was ihr dazu wissen müsst, lest ihr im heutigen AppSalat.

CovPass: Zertifikate für Familienmitglieder

Seit rund zwei Monaten bietet CovPass in Deutschland einen einfachen Weg zur Aufbewahrung eines Impfnachweises. Genauer gesagt werden die EU-konformen QR-Codes unterstützt, dank denen man einfacher in andere Länder reisen kann.

Wie es nun scheint, könnte es mit einem kommenden Update möglich sein, dass man weitere Zertifikate für Familienmitglieder speichert. Wann die Aktualisierung genau kommt, ist nicht bekannt. Bei dieser Angabe beruft man sich nämlich auf eine Quelle aus dem Bundesgesundheitsministerium. Fraglich ist außerdem, ob diese Funktionalität irgendwann in die Corona-Warn-App einziehen wird. Eigentlich war diese App zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen gedacht. Dennoch können jetzt immerhin auch Impfnachweise gespeichert werden.

CovPass ist kostenlos im App Store für das iPhone erhältlich.

„Grüner Pass“-App: Das müsst ihr wissen

Bislang gab es Apps wie CovPass nur in Deutschland. In Österreich konnte man bisher nur das PDF des Bundesministeriums als Nachweis mitführen. Oder man setzte auf Lösungen wie die Coronapass-Webapp. Nun ist endlich auch eine offizielle Lösung da, die auf den Namen „Grüner Pass“ hört.

Die Funktionsweise von dieser ist denkbar einfach. Nachdem ihr euch den EU-konformen Nachweis über das ELGA-Portal heruntergeladen habt, könnt ihr ihn in der App einspielen. Dafür ist der auf das Dokument gedruckte QR-Code zu scannen. Danach ist es auch in der App verfügbar. Wichtig ist dabei, dass ihr einen Lichtbildausweis zusätzlich mitführt, da dieser zur Verifizierung der Identität verlangt werden könnte.

Die „Grüner Pass“-Anwendung findet ihr kostenlos im App Store für iOS.

