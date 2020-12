Home Apple AppSalat: Coole Tagebuch-Apps für iPhone, iPad und Mac

AppSalat: Coole Tagebuch-Apps für iPhone, iPad und Mac

Das klassische Papier-Tagebuch war einmal, heute hat der App Store jede Menge Apps im Angebot, die es ersetzen sollen. Welche Optionen uns in diesem Bereich am besten gefallen, wollen wir im heutigen AppSalat erläutern.

Moleskin Journey

Moleskin Journey ist eine To-Do-Liste, ein Kalender, ein einfaches Projekt-Verwaltungstool und ein Tagebuch in einem. Wenn ihr die App öffnet, landet ihr auf einer kompakten Startseite, die einen groben Überblick über den Tag geben soll. Über die Tab-Bar unten wird zu den einzelnen Bereichen navigiert. In der Tagebuch-Ansicht könnt ihr nicht nur Text verfassen, sondern auch Bilder, Dokumente und Zeichnungen einfügen.

Moleskin Journey gibt es kostenlos im App Store. Ein Abo um 24,99 Euro pro Jahr erweitert den Speicherplatz in der App und erlaubt die Nutzung auf mehreren Geräten.

Day One

Day One hat alles, was man sich von einer modernen Tagebuch-App wünschen kann. Nicht nur kann man einfache Texte erfassen, sondern auch Bilder, Zeichnungen, Dokumente, Sprachmemos und Orte anhängen. Auf Wunsch generiert einem die App auch ein Fotobuch, das für rund 15 US-Dollar gekauft werden kann. Dank der verschiedenen Vorlagen kann man zudem schnell und einfach mit dem Notieren beginnen.

Day One ist eine kostenlose App für iPhone, iPad und Mac. Verschiedene Premium-Funktionen kosten nach einer kostenlosen einwöchigen Testphase 37,99 Euro pro Jahr.

Journey

Journey funktioniert ähnlich wie Day One, mit einigen kleinen Unterschieden. So lassen sich beispielsweise die eigene Stimmung, das Wetter oder eine Liste der Aktivitäten an den Eintrag zu einem Tag anhängen. Zusätzlich gibt es Anleitungen, die zeigen sollen, wie man am besten ein Tagebuch führt. Noch dazu ist Journey auch außerhalb des Apple-Kosmos erhältlich, was für viele bestimmt ein Pluspunkt ist.

Journey kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Das Premium-Abonnement kostet nach drei Tagen 31,99 Euro pro Jahr.

GoodNotes und Notability

Mit GoodNotes und Notability habt ihr zwei gute Optionen, wenn ihr euer Tagebuch lieber doch noch handschriftlich führen wollt. In der App habt ihr verschiedene Papierarten zur Auswahl und fürs Schreiben gibt es mehrere Stifte und viele verschiedene Farben.

GoodNotes kostet 8,99 Euro und Notability kostet 9,99 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!