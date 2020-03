Apps für die Welt: App Store startet in 20 weiteren Ländern

Apple expandiert wieder: Der App Store kommt in 20 weitere Länder und das schon bald. Entwickler sollen jetzt Vorkehrungen treffen, umzumachen Start in diesen neuen Märkten dabei zu sein.

Der App Store wird größer – geografisch. Der Software-Laden von Apple für iOS- und Mac-Apps soll in insgesamt 20 neuen Märkten starten, das erklärte Apple heute in einem Blog-Post für Entwickler. Aktuell gibt es den App Store in 155 Ländern und Regionen. Dabei sind die Konditionen für die Verfügbarkeit von Apps und Diensten von Land zu Land teils sehr unterschiedlich, denn immer wieder entfernt Apple Apps aus dem App Store einzelner Länder, so etwa häufiger zu beobachten in China oder dem Iran.

Neue Länder kommen im April dazu

Welche 20 Länder und Regionen aber nun den App Store erhalten, das verriet Apple heute noch nicht. Dafür teilte das Unternehmen den Entwicklern mit, was sie tun müssen, um sicherzustellen, dass sie ihre Apps für iPhone und Mac ab dem ersten Tag auch in den neuen Märkten anbieten zu können. Viel ist nicht nötig, aber die geänderten Lizenzbedingungen zur Teilnahme am Entwicklerprogramm müssen die Entwickler akzeptieren. Dies sollte vor dem 10. April geschehen, denn dann kommen die neuen Märkte offenbar hinzu und wir werden entsprechend über deren Namen berichten, sobald mehr bekannt ist.

Mit den kommenden Updates von iOS, macOS, watchOS und tvOS wird es zudem für Entwickler möglich, eine App für alle Plattformen in einer einzigen Version anzubieten, dies könnte zu interessanten neuen Lizenzmodellen führen.

