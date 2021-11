Home Gerüchte Apples MR-Brille soll schnelles Wi-Fi 6 bekommen

Apples MR-Brille soll schnelles Wi-Fi 6 bekommen

Apples Mixed-Reality-Brille soll mit schnellem WLAN kommen, um nicht auf eine Kabelverbindung zu einem Computer angewiesen zu sein. Wi-Fi 6 bietet die Voraussetzungen für eine solch schnelle Anbindung. Auch die Konkurrenz plant dem Vernehmen nach neue Brillen mit Wi-Fi 6.

Apples neue Mixed-Reality-Brille soll mit einer schnellen WLAN-Anbindung ausgestattet sein. Apple werde das Gadget mit Unterstützung für Wi-Fi 6 ausliefern, schreibt aktuell der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer Notiz für Investoren erklärt er, Apple wolle auf diese Weise den Bedarf nach hohen Bandbreiten einer VR-Brille befriedigen. Aktuelle Produkte hätten vor allem das Problem, auf eine Kabelverbindung zu einem Rechner angewiesen zu sein, um den hohen Datendurchsatz zu bewältigen, diese Einschränkung soll die Apple-Brille nicht haben. Auch Wi-Fi 6e könnte von ihr unterstützt werden.

Wi-Fi 6 erlaubt nicht nur höhere Datendurchsätze, sondern sorgt auch für eine stabilere Verbindung als sein Vorgänger. Die Erweiterung Wi-Fi 6e nun stellt zusätzlich noch weiteren Frequenzraum zur Verfügung, was vor allem in städtischem Raum mit dichter Bebauung von Vorteil sein kann. Die aktuellen iPhones unterstützen Wi-Fi 6e bereits.

Apple könnte seine Brille nächstes Jahr vorstellen

Apple könnte seine MR-Brille bereits kommendes Jahr vorstellen, das schätzt zumindest Mark Gurman, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Allerdings sieht Ming-Chi Kuo diesen Zeitplan etwas skeptischer. Apple habe extrem hohe Ansprüche an seine Zulieferer gestellt, so der Analyst in einer früheren Notiz.

Das könne dazu führen, dass Apple das fertige Produkt erst Anfang 2023 vorstellen könnte, Apfelpage.de berichtete. So oder so, günstig dürfte der Spaß nicht werden. Es stehen Preise von bis zu 3.000 Dollar im Raum.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!