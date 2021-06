Home Apple Watch Apple Watch: Versehentlich ausgelöste Notrufe behindern Arbeit der Polizei

Apple Watch: Versehentlich ausgelöste Notrufe behindern Arbeit der Polizei

In Notfällen kann die Apple Watch sehr hilfreich sein, da man mit dieser schnell den Notruf wählen kann. In den USA wird diese Funktion des Geräts allerdings allmählich zum Problem. Denn wie eine Polizeiwache in Kansas berichtet, wird der Alarm auf der Apple Watch oftmals versehentlich ausgelöst, was zum Problem für die Polizei wird.

Die Tatsache, dass mit der Apple Watch (Affiliate-Link) ein Notruf getätigt werden kann, kann im Notfall eine echte Hilfe sein. Denn weil hierfür bloß der Seitenknopf für eine gewisse Zeit gedrückt werden muss, kann dies auch heimlich geschehen.

Doch diese Funktion hat auch Tücken, da Nutzerinnen und Nutzer den gleichen Knopf manchmal auch versehentlich gedrückt halten. Dies passiert beispielsweise beim Schlafen oder während eines Workouts. Dann wählt die Apple Watch automatisch die Nummer der Polizei, ohne dass diese überhaupt benötigt wird.

Versehentliche Notrufe erschweren Arbeit der Polizei

Für eine Polizeiwache im US-Bundesstaat Kansas werde dies nun allmählich zum Verhängnis, wie Fox Kansas City berichtet. Die dortigen Angestellten erhielten nämlich mittlerweile ca. 250 Notrufe pro Stunde, wobei viele dieser Anrufe versehentlich von Apple Watches getätigt worden seien. Dadurch könnten die Beamtinnen und Beamten nicht mehr schnell genug auf die eigentlichen Notfälle reagieren.

SOS-Funktion verursacht nicht zum ersten Mal Probleme

Bereits 2018 machten versehentlich ausgelöste Alarme auf der Apple Watch Schlagzeilen. Damals lösten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Reparaturzentrums von Apple in Kalifornien ungefähr zwanzigmal am Tag einen Notruf aus. Während Apple dies nie kommentierte, gingen Medien stark davon aus, dass die SOS-Funktion der Apple Watch hier ebenfalls Schuld an den Fehlanrufen war.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!