Apple Watch Series 6 als Titanmodell nicht mehr verfügbar

Seit der ersten Generation der Apple Watch bringt Cupertino auch immer ein „Sondermodell“ heraus. Dieses wird schlicht Edition getauft und unterscheidet sich nur im verwendeten Material für das Gehäuse. Für die aktuelle Series 6 entschied man sich für Titan, doch dieses scheint nicht mehr verfügbar zu sein

Aus dem Programm genommen?

Die Apple Watch Series 7 wird in knapp zwei Monaten vorgestellt, es ist also noch etwas hin. Dennoch scheint Apple erste Vorbereitungen zu treffen, die zudem Aufschluss über die kommende Apple Watch geben könnte. Wer sich die Apple Watch in Titan zulegen möchte und dafür den Apple Store oder den Retail Store aufsucht, wird feststellen, dass diese nicht mehr lieferbar ist.

Das betrifft dabei alle großen Märkte wie die USA, Kanada, Frankreich und Deutschland – ein Versehen oder ein temporärer Lieferengpass kann also nahezu gänzlich ausgeschlossen werden.

Series 7 ohne Titan?

Spannend ist dabei, dass die übrigen Modelle mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse weiterhin lieferbar sind. Nur das Modell mit Titangehäuse kann nicht mehr erworben werden. Dies lässt, mit Blick auf die Vergangenheit Rückschlüsse dahingehend zu, dass die Apple Watch Series 7 eben nicht mehr unter Nutzung dieses Materials gefertigt wird. Ähnlich verfuhr Apple mit dem Werkstoff Keramik und der Apple Watch Series 2, Series 3 und Series 5. Auch diese Modelle waren Mitte Sommer auf einmal nicht mehr lieferbar.

Wer also jetzt noch die aktuelle Apple Watch Series 6 in Titan ergattern will, sollte recht schnell auf einen Drittanbieter setzen. Doch erfahrungsgemäß sind die Modelle auch dort recht schnell ausverkauft

