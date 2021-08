Home Apple Apple Watch SE mit 20 % Preisvorteil

Wir alle wissen, dass die kommende Apple Watch Series 7 mit Spannung erwartet wird. Wer jedoch ein Schnäppchen ergattern will und nicht zwingend das neueste Modell braucht, sollte einen Blick auf die Apple Watch SE werfen, die wird gerade mit einem Preisvorteil von 20 % angeboten.

Apple Watch SE im Angebot

Mit Sicherheit möchte Amazon etwas Platz in seinem Lager schaffen, doch das schmälert das Angebot keinesfalls. Wer die Apple Watch SE haben möchte, bekommt diese gerade ab 279,00 € angeboten. Was den Deal so interessant macht? Zu jeder angebotenen Variante der Apple Watch SE gibt es zudem noch ein kostenfreies Originalarmband im Wert von mindestens 49,00 € zum Wechseln dazu – das ergibt eine effektive Preisersparnis von 69,00 €

