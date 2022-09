Home Featured Apples Preise international: Und wir beschweren uns? ((Die Kolumne)

Es ist ein Ritual während jeder Apple-Keynote. Die Hardwareschrauber in Kalifornien nennen die Dollar-Preise, wir rechnen im Kopf in Euro um und freuen uns über die Lidl-Preise im Feinkostladen. Kurz nach der Keynote gehen die Stores mit den Europreisen online und es bricht der Shitstorm über die unverschämten Abzocker los. Es hilft auch nicht, netto und brutto zu erklären. Jeder weiß inzwischen, dass die US-Preise immer netto sind und die Sales Tax mit Bundesstaaten-Unterschieden von knapp zehn (z.B. Tennesse) über rund fünf Prozent (Wyoming) bis zu Staaten ohne einheitliche Regelung (Oregon und Montana) und mit lokalen Steuern von Städten und Gemeinden reicht. Ich mache es kurz: Selbst erfahrene deutsche Steuerbeamte verzweifeln bei einer USA-Reise.

International

Doch Apple passt seine Preise auch international an, das haben deutsche Käufer in diesem Jahr besonders schmerzhaft erlebt, Schweizer hatten es da etwas besser. Werfen wir einen Blick auf die Preise in anderen Ländern. Wir nehmen die Preise (und Umrechnungskurse) im September 2022 und kaufen – virtuell – drei Beispiel-Produkte: iPhone 14 Pro 512 GB, Apple Watch S8 (Alu 45 mm, Cellular) und die neuen AirPods Pro (2022), also die Hardware, die Apple auf der letzten Keynote zeigte. Die Länder haben (bedanken Sie sich bei meinem Studium der Makroökonomie) den Rang ihres Bruttonationaleinkommen pro Kopf, um die Kaufkraft vergleichen zu können.

Deutschland

Zum Vergleich die Preise in Deutschland (Rang 20 BNE pro Kopf): iPhone 1.690 Euro, Apple Watch 695 Euro, AirPods Pro 299 Euro (Summe 2.684 Euro).

Schweiz

In der Schweiz (Rang 4) zahlen wir 1.600 Euro, 580 Euro, 270 Euro, also 2.450 Euro. Schweizer sparen bei diesem Rechenbeispiel rund 230 Euro oder neun Prozent. Unnötig zu sagen, dass die Löhne und Lebenshaltungskosten in der Schweiz höher sind als in Deutschland.

Norwegen

Die Norweger (Rang 5) zahlen noch mehr als wir (1.800, 660, 299) und damit rund 80 Euro (drei Prozent) mehr.

VAE

Billiger wird es in den nicht armen Vereinigten Arabischen Emiraten (Rang 30) mit 1.490, 570 und 255 Euro, also 2.318 Euro in Summe, 366 Euro weniger als in Deutschland, rund 14 Prozent.

Italien

Die Italiener (Rang 32) zahlen wiederum dank eines teureren iPhones (1730 Euro) etwas mehr als wir (670, 299), für alles zusammen 2.700 Euro, also ein Prozent mehr.

Indien

Schauen wir in ärmere Länder: In Indien (150) kostet das iPhone knapp 2.000 Euro (in schlau 160.000 Indische Rupien), die Watch schlappe 733 Euro und die AirPods Pro sogar 335 Euro. Damit ist dieses Ensemble neuester Technik dort rund 384 Euro teurer, sagenhafte 14 Prozent. Und wir beschweren uns!

Neuseeland

Schauen wir noch ganz weit weg, nach Neuseeland (Rang 27): 1580, 595 und 224 Euro, in Summe 2465 Euro, damit 219 Euro billiger, ganze acht Prozent.

China

Und nach China (die Währung lautet offiziell Renminbi) (Rang 68): Mit 1526, 570 und 270 kommt man in Summe bei 2366 Euro rund zwölf Prozent billiger weg als bei uns. In Euro: 318.

Brasilien (nichts für schwache Nerven)

Zum Schluss noch zum absoluten Spitzenreiter, nach Südamerika, nach Brasilien (Rang 88): 2426 Euro (Zweitausendvierhundertsechsundzwanzig) für das iPhone, 1360 für die Watch und 504 Euro für die AirPods. Rechnen wir mal zusammen: 4290 und damit 1600 Euro teurer und damit 60 Prozent. Ich wiederhole: Und wir beschweren uns!

Kein Muster erkennbar

Fassen wir unsere kurze Reise durch die Welt zusammen: Es gibt kaum ein Muster für die Apple-Preise, in reichen Ländern kann es billiger sein, in ärmeren teurer. Selbstverständlich sollte man hier die nationalen Steuersätze berücksichtigen, aber das interessiert die Käufer nur wenig, zahlen sie doch immer brutto. Deshalb habe ich sie hier als gegeben genommen.

Schnäppchenjäger aufgepasst

Und die Zusammenfassung für die deutschen Schnäppchenjäger. Airpods und iPhone in den Vereinigten Arabischen Emiraten kaufen, die Watch in China. Aber! Leider nicht möglich, denn, der anfangs zitierte erfahrene deutsche Steuerbeamte, verlangt bei der Einfuhr Steuern und Zoll. Wer seine Nerven etwas beruhigen will, öffnet diese Apple-Seite

