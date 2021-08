Home Apple Watch Apple Watch rettet 70-jähriger Frau das Leben

Wieder hat die Apple Watch einem Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet. Eine 70 Jahre alte Frau aus Arizona erhielt von ihrer Uhr die Mitteilung über einen unnatürlich hohen Puls. Sie suchte daraufhin ein Krankenhaus auf – zum Glück.

Die Liste an Lebensrettungen durch eine Apple Watch ist lang und wird nun noch um einen Eintrag länger: Yolie De Leon verdankt ihrer Apple Watch wahrscheinlich ihr Leben. Die 70 Jahre alte Amerikanerin aus dem US-Bundesstaat Arizona erhielt von ihrer Apple Watch zuletzt häufiger Mitteilungen über einen ungewöhnlich hohen Puls. Nachdem dieser noch vor einem geplanten Spaziergang bei 174 Schlägen in der Minute angelangt war, empfahl ihr die Apple Watch laut Medienberichten, ein Krankenhaus aufzusuchen. De Leon folgte diesem Rat und begab sich in eine örtliche Klinik. Das war auch eine ausnehmend vorausschauende Entscheidung, denn tatsächlich litt die Seniorin unter den ersten Auswirkungen eines Vorhofflimmerns. Daraus kann sich wiederum ein potenziell tödlicher Herzanfall entwickeln.

Die EKG-Funktion rettete bereits viele Leben

Apple hatte im Jahr 2018 die EKG-Funktionalität mit der Apple Watch Series 4 eingeführt. In den folgenden Modellen wurde dieses Feature mehrmals graduell verbessert. Die EKG-App erlaubt es, ein Ein-Kanal-EKG zu erstellen, das im Anschluss in die Health-App übertragen wird und einem Arzt vorgelegt werden kann.

Die Apple Watch eignet sich jedoch nicht prinzipi8ell als Instrument zur Erkennung eines Herzinfarkts, darauf weist die Uhr auch stets hin, wenn der Träger ein EKG schreibt. Dennoch hat die Funktion bereits zahlreichen Nutzern geholfen.

Wichtige Informationen über heraufziehende Gesundheitsprobleme lieferte auch die Benachrichtigung über unregelmäßige Herztätigkeit. Diese Überwachung läuft im Hintergrund und hat auch bei Yolie De Leon angeschlagen. Sie wurde nach und nach in immer mehr Ländern rund um die Welt zusammen mit der EKG-App freigeschaltet.

