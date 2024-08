Home Apple Watch Apple Watch: Nomads limitierte Sport Straps für die Apple Watch auch hierzulande erhältlich

Einer der Gründe für den Erfolg der Apple Watch ist das simple Austauschen der Armbänder. Gerüchten zufolge will Cupertino diesen Mechanismus im kommenden Modell verändern, dennoch hat sich für die Armbänder ein riesiger Markt entwickelt. Auch Nomad mischt da ganz weit vorne mit und bringt sein limitiertes Armband der Olympischen Sommerspiele 2024 nun offiziell in Deutschland in den Handel.

Das neue limitierte Sport Strap von Nomad

Zur Feier der Olympischen Spiele 2024 in Paris hat der Zubehör-Anbieter Nomad eine limitierte Sonderedition seines Sportarmbands für die Apple Watch herausgebracht. Das Design ist an die französische Nationalflagge, „Le Tricolore“, angelehnt. Es erinnert auch an einen amerikanischen Designer. Das Armband besteht aus Fluorkautschuk, einem widerstandsfähigen und pflegeleichten Material, das durch innere Belüftungskanäle für zusätzlichen Tragekomfort sorgen soll. Es ist wasserfest und verfügt über einen Aluminium-Verschlussstift, der einen sicheren Halt gewährleisten soll.

Ab sofort verfügbar

Das Armband ist nun auch offiziell in Deutschland verfügbar. Das Armband ist mit allen Apple-Watch-Modellen in den Größen 42, 44, 45 und 49 Millimeter kompatibel. Mit einem Gewicht von 31 Gramm ist es zudem besonders leicht. Der Vertrieb wird via Amazon organisiert, preislich werden 69,95 Euro veranschlagt.

Ergänzend dazu ist noch eine zweite Farbe neu im Angebot, die nennt der Hersteller „The Verge“. Langjährige Apple-Nutzer werden zu Recht hellhörig, die Farbe wurde zusammen mit dem gleichnamigen US-Techmagazin entwickelt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

