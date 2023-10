Home Apple Watch Apple Watch 2024: Größere Neuerungen unwahrscheinlich

Das nächste Modell der Apple Watch soll keine größeren Neuerungen mit sich bringen. Signifikante Innovationen in Apples Computeruhr seien noch wenigstens zwei Jahre entfernt, heißt es in aktuellen Lieferkettenprognosen. Unklar ist, ob damit auch eine umfangreich überarbeitete Apple Watch X unwahrscheinlicher wird.

Apple wird die Apple Watch im Jahr 2024 nicht mit signifikanten Neuerungen ausstatten, das prognostiziert der in der Regel gut unterrichtete und auch zuletzt wieder treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities. In einer aktuellen Prognose schätzt er, dass relevante Neuerungen auf der Apple Watch noch in größerer Ferne liegen.

Blutzuckermessung kommt nicht so schnell

So werde es die Blutzuckermessung per nicht invasiem Sensor nicht vor zwei Jahren in die Apple Watch kommen. Ebenso sehe es mit einem Mikro-LED-Display aus, an dem Apple bereits fleißig arbeiten soll.

Unklar ist, ob damit auch eine große Aktualisierung im Rahmen einer Apple Watch X unwahrscheinlich ist, über die Mark Gurman zuvor spekuliert hatte. Diese könnte allerdings noch im April 2025 vorgestellt werden, zum zehnjährigen Jubiläum der Markteinführung der initialen Apple Watch. Diese war im Herbst 2014 vorgestellt, aber erst ein halbes Jahr später auch in den Handel gebracht worden. Ein Start Mitte 2025 würde noch geradeso in den von -Kuo genannten Zeitrahmen passen.

Die Apple Watch S9 kann endlich mit einem stärkeren Prozessor aufwarten, nachdem Apple hier in den Jahren zuvor keinerlei Aktualisierungen vorgenommen hatte. Auch wurde der Bildschirm in seiner Spitzenhelligkeit noch einmal aufgerüstet.

