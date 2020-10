ANZEIGE: Home Apps AppSalat – Top 5: Das sind die besten Features von Dark Noise

Wir schauten uns bereits alle Details zur App Dark Noise in einem eigenen App-Review an. In diesem AppSalat wollen wir nun die fünf Features der App, die uns am meisten gefallen, genauer betrachten.

Platz 5: Live-Icons bei der Wiedergabe

Platz 5 belegen die Icons eines jeden Geräusches, die bei der Wiedergabe zum Leben erwachen. So prasseln bei „Drippy Rain“ die Regentropfen aus einer Wolke und bei „Distant Thunder“ schlagen die Blitze ein. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, die dem Benutzererlebnis aber einen ganz neuen Wind gibt.

Platz 4: Anpassbarkeit

Auf Platz 4 haben wir die Anpassbarkeit von Dark Noise. Es gibt nicht nur eine riesige Auswahl an App-Icons, auch integrierte der Entwickler einige Themes für das allgemeine Erscheinungsbild der App. Von Icons mit einfachen Farben bis zu Icons mit komplexeren Designs hat Dark Noise alles zu bieten. Eine ähnlich große Auswahl findet man bei den angedeuteten Themes.

Platz 3: Widgets

Seit dem Launch von iOS und iPadOS 14 hat Dark Noise auch Homescreen-Widgets. Diese erlauben das Starten von Geräuschen vom Startbildschirm aus. Über die Widget-Einstellungen kann man definieren, welche Sounds in dem Kästchen angezeigt werden sollen. Besonders ist, dass man zusätzlich eines der oben erwähnten Themes für das Widget auswählen und den Rand zwischen den Buttons und dem Widget-Rahmen entfernen kann. Letzteres sieht besonders mit einem schwarzen Theme und einem schwarzen Wallpaper gut aus, da die Buttons so wie selbstständige Icons wirken.

Platz 2: Eigene Mixes erstellen

In Version 2.0 baute der Developer Charlie Chapman eine Möglichkeit ein, wie Nutzer der App kreativ werden können: Mixes. Statt nur eines Geräusches können mehrere miteinander kombiniert und unterschiedlich laut abgespielt werden. Eine Bezeichnung und ein Icon können auch hinterlegt werden. Und wenn man mehrere Apple-Geräte besitzt, werden die Mixes mit iCloud synchronisiert.

Platz 1: Ein Geräusch für jede Situation

Platz 1 gehört ganz klar der großen Sammlung an verschiedenen Sounds. Egal, ob man sich nur entspannen will oder gerade irgendwelche Arbeiten für die Schule oder die Uni erledigt – für jede Situation ist ein passendes Geräusch dabei. Besonders gut gefallen uns „Windy Trees“, „Underwater“ und „Campfire“.

Dark Noise bekommt ihr für 6,99 Euro im App Store.

