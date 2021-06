Home Betriebssystem Apple verteilt auch Beta 2 von tvOS 15 an Entwickler

Apple verteilt auch Beta 2 von tvOS 15 an Entwickler

An dieser Stele wollen wir aus Gründen der Vollständigkeit auch noch darauf hinweisen, dass jetzt auch die Beta 2 von tvOS 15 für die Entwickler erschienen ist. Dieses Update bringt unter anderem Apple neue Features für die Nutzung von Face ID am Apple TV zur Anmeldung an Diensten. Welche Beobachtungen macht ihr in Zusammenhang mit der Nutzung der neuen Beta?

Apple hat heute Abend zu ungewöhnlicher Zeit eine Reihe von Betas der neuen Systemupdates an die Entwickler verteilt. Neben iOS 15 und iPadOS 15 Beta 2 und watchOS 8 Beta 2 wurde gerade eben auch tvOS 15 in der zweiten Beta ausgegeben. Alle registrierte Entwickler können die neue Testversion damit ab sofort laden und installieren.

tvOS 15 kommt im Herbst mit einigen neuen Features für alle Nutzer

Apple hatte tvOS 15 im Rahmen der WWDC-Keynote nicht sehr ausführlich vorgestellt, dennoch bringt die neue Version der Software für Apple TV und HomePod einige Neuerungen. In dieser Meldung geben wir euch einen Überblick über die neuen Funktionen. tvOS 15 bringt zudem die Möglichkeit, per iPhone mit Face ID eine Anmeldung an Diensten vorzunehmen, deren Zugangsdaten sich im eigenen Schlüsselbund befinden.

tvOS 15 wird im Herbst für alle Nutzer des Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation erscheinen.

