Apple veröffentlicht Public Beta 1 von macOS Monterey für freiwillige Tester

Apple hat gerade eben macOS 12 Monterey in der ersten öffentlichen Beta für freiwillige Tester zur Verfügung gestellt. Diese Public Beta kam damit einen Tag nach der Veröffentlichung der übrigen Public Beta-Versionen der kommenden Updates.

Apple hat heute Abend auch die erste Public Beta von macOS 12 Monterey für freiwillige Tester zur Verfügung gestellt. Wer immer will, kann also jetzt einen ersten Blick auf das kommende Update werfen. Für den Mac gilt noch mehr als für iOS und iPadOS 15: Diese Public Beta sollte auf keinen Fall auf einer produktiv genutzten Maschine installiert werden – nicht, wenn ihr in den nächsten Wochen auch weiter produktiv an dem Gerät zu arbeiten wünscht.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos nach einer einmaligen Registrierung mit eurer Apple-ID möglich, die ihr hier vornehmen könnt.

Neuerungen in macOS 12 Monterey

apple bringt mit dem Update auf macOS 12 Monterey unter anderem die neue Focus genannte Funktion zur differenzierteren Konfiguration der Benachrichtigungen. Weiterhin starten auch SharePlay und die Kurzgefühle-App auf dem Mac.

Neuerungen gibt es auch zahlreich in Safari. Einen umfangreichen Überblick über die neuen Funktionen von macOS Monterey erhaltet ihr in dieser Meldung.

Wie läuft die neue Public Beta bei euch? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

