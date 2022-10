Home Betriebssystem Apple veröffentlicht macOS Ventura am 24. Oktober

Apple wird macOS Ventura in wenigen Tagen für alle Nutzer veröffentlichen. Am 24. Oktober wird das kommende System für die Allgemeinheit verfügbar werden. Es bleibt zu hoffen, dass bis dahin alle größeren Bugs behoben sind, denn zuletzt waren noch vergleichsweise viele Entwickler und Tester zutiefst unzufrieden mit der Performance – und wie sieht es bei euch aus?

Apple wird nicht nur iPadOS 16.1 für alle Nutzer am kommenden Montag veröffentlichen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Auch macOS Ventura wird das Unternehmen am 24. Oktober für alle Anwender eines kompatiblen Macs zum Download zur Verfügung stellen, wie Apple heute bekanntgegeben hatte.

macOS Ventura wird hoffentlich halbwegs fehlerfrei sein

Als Neuerungen bringt macOS Ventura unter anderem den Stage Manager, der allerdings vor allem am iPad seine Stärken ausspielt. Ferner wurden die Systemeinstellungen komplett überarbeitet und nähern sich so deutlich dem Look von iOS an.

Darüber hinaus wurden die neuen Features für Safari und die Nachrichten-App ergänzt, die das Update auf iOS 16 bereits brachte.

Es bleibt zu hoffen, dass Apple die Zeit genutzt hat, um verbliebene Probleme zu beheben: Bis vor wenigen Wochen meldeten Entwickler noch heftiges Knirschen und entnervende Bugs unter macOS Ventura sowie teils haarsträubende Einbrüche bei der Performance, etwa unter Safari.

Wie läuft die Beta / der RC auf euren Macs? Berichtet gern über eure Erfahrungen in den Kommentaren unter dem Artikel.

