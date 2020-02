Apple veröffentlicht Fetzigen Werbeclip zu Apple Arcade

Auf YouTube hat Apple einen neuen Werbeclip für seine Gamingplattform Apple Arcade veröffentlicht. In dem Spot sind Menschen an verschiedenen Orten zu sehen, die auf einem iPad oder iPhone ein Spiel zocken.

Was zeigt der Apple Arcade Werbespot?

Der Werbespot für die Spieleplattform Apple Arcade mit dem Titel “Apple Arcade – A new world to play in” zoomt in ein vorbeifahrendes Auto, in dem ein Mädchen ein Adventure spielt, gefolgt von einem Bahnreisenden der ein Skater-Spiel zockt.

Wir sehen Spieler in New York City, nach Feierabend, in der Mittagspause, Flugzeug, auf der TV-Couch und an der Bushaltestelle. Alle Spieler singen einen stimmigen Song aus einem der Spieltitel.

Anwender und Spiele im Mittelpunkt

Der Anwender und die Spiele stehen im Fokus des Werbespots, der Lust auf mehr machen und dazu motivieren soll, sich für Apple Arcade anzumelden. Es werden einige Spielszenen gezeigt und darüber informiert, dass alle Spiele kostenlos spielbar sind.

Seit November 2019 ist Apple Arcade in Deutschland verfügbar und kostet monatlich 4,99 Euro, der Spieler erhält dafür Zugriff auf über 100 Spielen aus zahlreichen Kategorien. Viele der Games gibt es exklusiv nur auf Apple Arcade und sind auf sonst keiner Spielplattform zu finden. Bekannte Spielekonzerne wie Konami entwickeln Games für Apple Arcade.

Gespielt werden können die Apple Arcade Games auf dem iPhone, iPad, MacBook und Mac. Wer sich dort anmeldet, kann ein Plattform im Probeabo ein Monat lang testen und zahlt nach Ablauf der 30 Tage erst 4,99 Euro monatliche Grundgebühr.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!