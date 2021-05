Home Betriebssystem Apple veröffentlicht auch watchOS 7.5 für alle Nutzer

Apple veröffentlicht auch watchOS 7.5 für alle Nutzer

Apple hat heute Abend auch watchOS 7.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt unter anderem die EKG-Funktion in weitere Länder und bringt die Möglichkeit, Premium-Inhalte von Podcasts zu abonnieren. Weitere Neuerungen sind nur für Nutzer in den USA relevant.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.6 und iPadOS 14.6 sowie macOS Big Sur 11.4 auch watchOS 7.5 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt und damit den entsprechenden Beta-Test beendet.

Um watchOS 7.5 installieren zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

watchOS 7.5 bring Neuerungen bei Podcasts

Mit watchOS 7.5 können Nutzer auch an der Apple Watch die Premium-Inhalte von Podcasts abonnieren. Weiterhin wird die EKG-Funktion in den beiden Ländern Malaysia und Peru freigeschaltet. ebenso startet in diesen beiden Ländern die Funktion zur Benachrichtigung bei unregelmäßiger Herztätigkeit.

Die Neuerung in Bezug auf die Familiennutzung der Apple Card betrifft nur Nutzer in den USA.

