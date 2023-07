Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer und kündigt zugleich Starttermin für „Strange Planet“ an

Apple TV+ zeigt Trailer und kündigt zugleich Starttermin für „Strange Planet“ an

Es gibt Cartoons und es gibt Cartoons: Letztgenannte sind dann eher etwas für Erwachsene, weil sie auf eine subtile Art doch vielschichtiger als gemeinhin angenommen sind. Dazu dürfte auch die neue Cartoon-Serie „Strange Planet“ zählen, die demnächst auf Apple TV+ debütieren wird.

Trailer und Starttermin verraten

Basierend auf dem Bestseller der New York Times Nr. 1 Graphic Novel und dem gleichnamigen Social-Media-Phänomen ist „Strange Planet“ ein urkomischer und scharfsinniger Blick auf eine ferne Welt, die unserer eigenen nicht unähnlich ist. In einer skurrilen Welt von Zuckerwatte-Rosa und Lila erkunden nachvollziehbare blaue Wesen die Absurdität alltäglicher menschlicher Traditionen. Ob sich ein genauer Blick lohnt, könnte der offizielle Trailer klären.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die neue Cartoon-Serie ist auf insgesamt zehn Episoden ausgelegt, die drei ersten Folgen werden am 09. August 2023 ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!